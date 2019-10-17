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РИА Новости

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

02:16 17.10.2019 (обновлено: 05:36 17.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий
Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил экс-глава Верховной рады Андрей Парубий.
Политик заявил о том, что он не может назвать имена зарубежных партнеров, однако отметил, что с новой властью в лице команды Зеленского уже существуют определенные договоренности, поэтому законы и об амнистии, и о выборах, и об особом статусе будут очень быстро приняты.
Парубий утверждает, что соответствующие условия навязывались Украине "некоторыми политиками" и ранее — в том числе и лично ему.
В начале октября контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
Позднее пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения.
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Вчера, 15:07Радио Sputnik
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал озвученные Киевом условия "новыми вводными". Он также подчеркнул, что под соглашением стоят подписи представителей ДНР и ЛНР и "финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик".
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, в свою очередь, заявил, что минские соглашения по Донбассу могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины. Он добавил, что необходимо "учредить новую, по-настоящему незалежную (независимую - ред.) Украину".
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАндрей ПарубийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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