Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом в эфире Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил экс-глава Верховной рады Андрей Парубий.

Политик заявил о том, что он не может назвать имена зарубежных партнеров, однако отметил, что с новой властью в лице команды Зеленского уже существуют определенные договоренности, поэтому законы и об амнистии, и о выборах, и об особом статусе будут очень быстро приняты.

Парубий утверждает, что соответствующие условия навязывались Украине "некоторыми политиками" и ранее — в том числе и лично ему.

В начале октября контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".

Позднее пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал озвученные Киевом условия "новыми вводными". Он также подчеркнул, что под соглашением стоят подписи представителей ДНР и ЛНР и "финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик".