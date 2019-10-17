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РИА Новости

Обама призвал канадцев голосовать за Трюдо

02:12 17.10.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама призвал канадцев голосовать на федеральных выборах за действующего премьер-министра Джастина Трюдо.

"На посту президента я гордился совместной работой с Джастином Трюдо. Он прилежный, эффективный лидер, который берется за большие вопросы, такие как изменение климата. Миру сейчас нужны прогрессивные лидеры, и я надеюсь, что наши северные соседи поддержат его еще на один срок", - написал Обама в Twitter.

Обама после ухода с поста президента в январе 2017 года в основном воздерживался от политических высказываний. Так, он отказался поддерживать кого-либо из многочисленных претендентов на выдвижение в президенты США от Демократической партии.
Федеральный выборы состоятся в Канаде 21 октября. Согласно опросам, правящая Либеральная партия Трюдо ведет ожесточенную борьбу с оппозиционной Консервативной партией Канады, которую возглавляет Эндрю Шир.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время предвыборной компании
15 октября, 17:09Акценты
Верится с Трюдом. Премьер Канады поклялся бороться с ТрампомЧерез неделю Канада избирает парламент, а социология явно не в пользу партии премьера. Вот Трюдо и достал свой главный козырь из рукава. Трампа, на самом деле, так еще не доставали. Разве что мексиканцы.
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Джастин ТрюдоБарак ОбамаКанадаСШАВ мире
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