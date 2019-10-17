Обама призвал канадцев голосовать за Трюдо

Верится с Трюдом. Премьер Канады поклялся бороться с Трампом Через неделю Канада избирает парламент, а социология явно не в пользу партии премьера. Вот Трюдо и достал свой главный козырь из рукава. Трампа, на самом деле, так еще не доставали. Разве что мексиканцы.