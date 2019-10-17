Обама призвал канадцев голосовать за Трюдо

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама призвал канадцев голосовать на федеральных выборах за действующего премьер-министра Джастина Трюдо.
"На посту президента я гордился совместной работой с Джастином Трюдо. Он прилежный, эффективный лидер, который берется за большие вопросы, такие как изменение климата. Миру сейчас нужны прогрессивные лидеры, и я надеюсь, что наши северные соседи поддержат его еще на один срок", - написал Обама в Twitter.
Обама после ухода с поста президента в январе 2017 года в основном воздерживался от политических высказываний. Так, он отказался поддерживать кого-либо из многочисленных претендентов на выдвижение в президенты США от Демократической партии.
Федеральный выборы состоятся в Канаде 21 октября. Согласно опросам, правящая Либеральная партия Трюдо ведет ожесточенную борьбу с оппозиционной Консервативной партией Канады, которую возглавляет Эндрю Шир.