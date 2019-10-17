Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T03:43Z
https://ria.ru/20191017/1559874146.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155907/83/1559078335_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_ff4f726903ae58c19315b653a1ff1c54.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что Пелоси вышла из себя на встрече с ним, а не наоборот

02:09 17.10.2019 (обновлено: 03:43 17.10.2019)
4878
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.
"Неуравновешенная выходка нервной Нэнси!" - написал Трамп в Twitter. Он приложил фото, на которой Пелоси стоит за столом и показывает пальцем на противоположную сторону, где сидит Трамп.
Пелоси ответила Трампу без слов, сделав эту фотографию главной на своей странице в Twitter.
После этого Трамп продолжил дразнить Пелоси в Twitter. "Нэнси нужна срочная помощь! Либо у нее что-то не в порядке с мозгами, либо же она просто не любит нашу замечательную страну. Она совершенно вышла из себя сегодня в Белом доме. На это было очень печально смотреть. Молитесь за нее, она очень больной человек!" - добавил президент США.
Ранее демократы покинули встречу с Трампом, на которой должна была обсуждаться ситуация в Сирии. Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что Трамп оскорблял демократов и, в частности, назвал Пелоси "третьесортным политиком".
Палата представителей конгресса США в среду приняла резолюцию, осудив решение Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии. Турецкая армия начала в этих районах операцию против курдских формирований. За документ проголосовали 354 конгрессмена, против – 60, еще четверо воздержались.
Демократы в палате представителей ранее начали процедуру импичмента Трампа. Шансы на то, что президента отстранят от должности, пока что оцениваются как невысокие, поскольку у демократов нет необходимого для импичмента большинства в сенате.
Президент США Дональд Трамп во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 23:38РИА Новости
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком, заявил лидер демократов Шумер
23820124
Обсудить 1
Нэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне
В Испании остановили движение поездов между Барселоной и Фигерасом
РИА
Новости
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время дебатов, организованных CNN / The New York Times в Университете Оттербейн. 15 октября 2019
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Сотрудники полиции во время акции протеста на одной из улиц Барселоны
В центре Барселоны в ночь на четверг продолжаются массовые выступления
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Лента
новостей
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
Керри Лэм: действия в защиту независимости Гонконга от Китая недопустимы
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Роттердам, Нидерланды
В Роттердаме задержали 23 человека после беспорядков
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
В Барселоне начались беспорядки у представительства правительства Испании
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Эксперт назвала условие для принятия британским парламентом сделки с ЕС
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
Лента новостейМолния