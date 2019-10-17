Трамп заявил, что Пелоси вышла из себя на встрече с ним, а не наоборот

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.

"Неуравновешенная выходка нервной Нэнси!" - написал Трамп в Twitter . Он приложил фото, на которой Пелоси стоит за столом и показывает пальцем на противоположную сторону, где сидит Трамп.

Пелоси ответила Трампу без слов, сделав эту фотографию главной на своей странице в Twitter.

После этого Трамп продолжил дразнить Пелоси в Twitter. "Нэнси нужна срочная помощь! Либо у нее что-то не в порядке с мозгами, либо же она просто не любит нашу замечательную страну. Она совершенно вышла из себя сегодня в Белом доме. На это было очень печально смотреть. Молитесь за нее, она очень больной человек!" - добавил президент США.

Ранее демократы покинули встречу с Трампом, на которой должна была обсуждаться ситуация в Сирии. Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что Трамп оскорблял демократов и, в частности, назвал Пелоси "третьесортным политиком".

Палата представителей конгресса США в среду приняла резолюцию, осудив решение Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии. Турецкая армия начала в этих районах операцию против курдских формирований. За документ проголосовали 354 конгрессмена, против – 60, еще четверо воздержались.