Ирак сообщил о задержании сбежавших из Сирии боевиков ИГ*

ДАМАСК, 17 окт - РИА Новости. Иракский министр обороны заявил о задержании нескольких боевиков ИГ*, бежавших из Сирии в Ирак, сообщает агентство Иракский министр обороны заявил о задержании нескольких боевиков ИГ*, бежавших из Сирии в Ирак, сообщает агентство INA

"Несколько сбежавших из Сирии боевиков ИГ* были задержаны на территории Ирака", - цитирует агентство заявление пресс-службы министра Наджаха аш-Шамри.

При этом деталей задержания не приводится.

В среду министр ознакомился с ситуацией на границе Ирака с Сирией и подчеркнул, что незаконно проникших на территорию Ирака продолжат преследовать, а для предотвращения инцидентов охрану границы усилили.

Ранее курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что 785 иностранцев, связанных с ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию. Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) - военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР.

При этом Турция обвиняет курдов в намеренном освобождении боевиков.