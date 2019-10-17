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РИА Новости
Война в Сирии

Ирак сообщил о задержании сбежавших из Сирии боевиков ИГ*

02:06 17.10.2019
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© REUTERS / Thaier Al-SudaniИракско-сирийский пограничный переход
Иракско-сирийский пограничный переход
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
Иракско-сирийский пограничный переход. Архивное фото
ДАМАСК, 17 окт - РИА Новости. Иракский министр обороны заявил о задержании нескольких боевиков ИГ*, бежавших из Сирии в Ирак, сообщает агентство INA.
"Несколько сбежавших из Сирии боевиков ИГ* были задержаны на территории Ирака", - цитирует агентство заявление пресс-службы министра Наджаха аш-Шамри.
При этом деталей задержания не приводится.
В среду министр ознакомился с ситуацией на границе Ирака с Сирией и подчеркнул, что незаконно проникших на территорию Ирака продолжат преследовать, а для предотвращения инцидентов охрану границы усилили.
Ранее курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что 785 иностранцев, связанных с ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию. Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) - военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР.
При этом Турция обвиняет курдов в намеренном освобождении боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииИракСирияВ мире
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