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РИА Новости
Война в Сирии

Пенс и Помпео вылетели в Анкару для обсуждения кризиса в Сирии

01:58 17.10.2019
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Майк Пенс
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео вылетели в Анкару для обсуждения кризиса в Сирии, сообщили журналисты из пула Пенса.
Вице-президент и госсекретарь прилетели на военно-воздушную базу Эндрюс в окрестностях Вашингтона на одном вертолете примерно в 18.00 по местному времени (1.00 мск четверга). При этом вице-президент и госсекретарь вылетели с базы разными самолетами. В Анкаре они приземлятся примерно через 12 часов.
США планируют обсудить с Турцией вопрос о военной операции Анкары против курдов. Пока неясно, будет ли с ними встречаться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее отказывался от встречи с Пенсом.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. При этом США приняли решение о выводе своих войск с северо-востока Сирии, несмотря на то что рассматривают сирийских курдов в качестве одного из ключевых союзников в регионе в вопросе борьбы с ИГ*.
Трамп в ответ на операцию Турции подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМайк ПомпеоМайк ПенсТурцияСирияСШААнкараВ мире
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