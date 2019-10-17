"Оппозиционная платформа" не поддержит проект бюджета Украины

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" не поддержат внесенный правительством Украины проект бюджета на 2020 год, заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.

"Этот бюджет мы не признаем. Я имею в виду, наша фракция. Авторство этого документа, может быть, и принадлежит новой команде, но сам законопроект – это произведение прежней власти во всех отношениях", - приводит слова Медведчука сайт партии.

По его словам, "Оппозиционная платформа" подала альтернативную смету страны на следующий год, но ее предложения не учтены.

"Если будет принят бюджет, предлагаемый правительством (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского, миллионы украинцев так и останутся нищими. Но внесенный кабинетом министров законопроект о государственном бюджете на 2020 год свидетельствует, увы, о непонимании и незнании властью того, как изменить ситуацию в стране, повысить благосостояние и уровень доходов наших граждан", ‒ добавил депутат.