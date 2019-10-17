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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" не поддержит проект бюджета Украины

01:38 17.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Виктор Медведчук
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" не поддержат внесенный правительством Украины проект бюджета на 2020 год, заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.
"Этот бюджет мы не признаем. Я имею в виду, наша фракция. Авторство этого документа, может быть, и принадлежит новой команде, но сам законопроект – это произведение прежней власти во всех отношениях", - приводит слова Медведчука сайт партии.
По его словам, "Оппозиционная платформа" подала альтернативную смету страны на следующий год, но ее предложения не учтены.
"Если будет принят бюджет, предлагаемый правительством (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского, миллионы украинцев так и останутся нищими. Но внесенный кабинетом министров законопроект о государственном бюджете на 2020 год свидетельствует, увы, о непонимании и незнании властью того, как изменить ситуацию в стране, повысить благосостояние и уровень доходов наших граждан", ‒ добавил депутат.
Кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Документ передан на рассмотрение Верховной рады.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукУкраинаВ мире
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