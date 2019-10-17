Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T10:50Z
https://ria.ru/20191017/1559873875.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155860/51/1558605196_0:261:3072:1989_1036x0_80_0_0_8cae66d79b3154d86b175c52d65e8219.jpg
РИА Новости

Заключен контракт на создание самолета для замены Ан-2

01:37 17.10.2019 (обновлено: 10:50 17.10.2019)
15906
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-2. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минпромторг и "Байкал-Инжиниринг" заключили контракт на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее на портале госзакупок был размещен протокол подведения итогов открытого конкурса на разработку такого самолета, в котором был определен победитель — "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). Позднее результаты конкурса отменили и провели новый, итогом которого стало признание победителем ООО "Байкал-Инжиниринг". Отмечалось, что УЗГА также может выполнить данную работу в случае, если победитель уклонится от исполнения контракта, подписание которого анонсировалось в первой декаде октября.

"По итогам проведенного конкурса 10 октября 2019 года с ООО "Байкал Инжиниринг" заключен контракт на НИОКР "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий". Сведения об этом доступны на сайте Единой информационной системы в сфере закупок", — сказали в ведомстве.

Цех сборки самолета МС-21-300
2 октября, 09:00РИА Новости
В России создали новый высокопрочный сплав для авиации и автомобилей
Серийное производство нового легкого многоцелевого самолета планируется развернуть на базе Улан-Удэнского авиационного завода (входит в холдинг "Вертолеты России").
Говоря о разработанном СибНИА самолете ТВС-2ДТС, там отметили, что он является технологическим демонстратором, созданным в рамках выполнения научно-исследовательских работ, направленных на проведение комплексных исследований в области создания перспективных воздушных судов малой авиации.
"Полученный при создании демонстратора, равно как и при выполнении других НИОКР, научно-технический задел планируется использовать при разработке серийного самолета в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий", — пояснили в Минпромторге.
В августе в пресс-службе ведомства агентству анонсировали создание нового регионального самолета вместимостью 9-14 человек вместо "Кукурузника". Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство предполагалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.
Управляющий директор АО Улан-Удэнский авиационный завод Леонид Белых
3 сентября, 10:00РИА Новости
Леонид Белых: выпустим столько "наследников" Ан-2, сколько потребуется
Однако в Минпромторге заявили, что ТВС-2ДТС — это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий, и с учетом полученного научно-технического задела в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет.
В ходе МАКС-2019 главный конструктор УЗГА по самолетостроению Вадим Демин в интервью официальному изданию авиасалона ShowObserver сообщил, что завод предлагает разработать девятиместный моноплан на замену Ан-2. По его словам, самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4,8 тысячи килограммов, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС (7,4 тысячи килограммов). Это соответствует нормам АП-23, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов в 5,7 тысячи килограммов.
Позднее управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых сообщил в интервью РИА Новости, что облик самолета, который будут производить в России на замену Ан-2, определят в сентябре. Он отметил, что после подведения итогов конкурса завод начнет организацию производства новой машины и в состоянии выполнить любой заказ.
Ан-2 ("Аннушка", "Кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отдаленные села, а также для различных хозяйственных работ.
Самолет Ан-2
1 октября, 09:17РИА Новости
Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2

С чего все началось

В августе Минпромторг разместил на портале госзакупок заявку на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию легкого самолета. Согласно материалам закупки, на разработку планируется потратить более 1,2 миллиарда рублей.
Необходимость создания такого самолета, по мнению ведомства, вызвана значительным сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение. По данным Минпромторга, в 15 регионах авиация остается главной составляющей транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения.
В техническом задании, приведенном в документации, говорится, что аванпроект самолета разработан. "На основании представленных материалов аванпроекта для проектирования и разработки перспективного легкого многоцелевого самолета для серийного производства и эксплуатации на местных воздушных линиях рекомендуется самолет стандартной аэродинамической схемы и пассажировместимостью 9-14 человек", — говорится в документе.
Самолет Ан-2
28 августа, 09:10РИА Новости
Уральский авиазавод предложил разработать моноплан на замену Ан-2
Также отмечается, что перспективное воздушное судно будет соответствовать современным требованиям рынка и создано на основе передовых перспективных научно-технических решений и авиационных технологий.
Согласно материалам закупки, до декабря планируется создать чертеж общего вида самолета и эскизно-техническую проектную документацию, провести расчеты на статическую прочность, а также сформировать рабочую конструкторскую документацию на планер, его системы и силовую установку.
Комплект конструкторской документации на опытный образец планируется создать до сентября 2020 года, а к декабрю — сам опытный образец самолета для статических испытаний.
Самолет Ан-2
12 сентября, 07:52Радио Sputnik
В РФ определили разработчика нового самолета на замену "Кукурузника"
132824216
Обсудить 15
Ан-2РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Из выписки налоговой ООО "Байкал-Инжиниринг" в уставном капитале 10000 руб., а в Учредителях АО "УЗГА". Разрабатывать будет УЗГА только с меньшей ответственностью. Зная не по наслышке как разрабатываются проекты в данной сфере, можно твердо сказать что в серию самолет уйдет не ранее чем в 25 году, и сумму контракта еще увеличат раза в 3-4.
17 октября, 09:17
ЛУЛука Уральский
1011001
Крайне мутная история с созданием самолета на замену АН-2. Все похоже на выражение: Война не главное, главное маневры. Боюсь, что реальный самолет, мы не увидим в ближайшее десятилетие.
17 октября, 06:01
oo593oa32rus
1010000
Рекомендуем
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
РИА
Новости
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Лента
новостей
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Устройство для контроля скорости автомобилей Кордон.Про
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Певица Лолита Милявская c мужем Дмитрием Ивановым
Муж Милявской подал иск о разводе
Орехи
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе
Дорого обошлось: Европа лишилась миллиардов из-за России
Турецкие военные в сирийском городе Тухар к северу от Манбиджа
Почему на позиции курдов наступала Турция, а выигрывает Москва
Глава SpaceX Илон Маск
Илон Маск появится на кубанском форуме, куда его зазывали билбордом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Эксперт назвала условие для принятия британским парламентом сделки с ЕС
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
Лента новостейМолния