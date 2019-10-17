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РИА Новости

В центре Барселоны в ночь на четверг продолжаются массовые выступления

01:11 17.10.2019 (обновлено: 09:26 17.10.2019)
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста на одной из улиц Барселоны
Сотрудники полиции во время акции протеста на одной из улиц Барселоны
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 17 окт — РИА Новости. В центре Барселоны в ночь на четверг продолжаются беспорядки, которые начались после митинга, радикалы соорудили баррикады, подожгли мусорные контейнеры, машины, мотоциклы. Об этом свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas.
Ранее у здания совета произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией. Радикалы забрасывали полицейских, которые стояли в оцеплении, банками, бутылками, камнями и другими предметами. В ответ стражи порядка применили дубинки и смогли оттеснить протестующих.
Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
Вчера, 22:31РИА Новости
В Барселоне около совета внутренних дел Каталонии происходят столкновения
После этого митингующие начали поджигать мусорные контейнеры и строить баррикады, загорелись несколько машин и мотоциклов, пожар мог перекинуться на жилые дома. По данным мэра Барселоны Ады Колау, в городе в настоящее время остаются как минимум 40 очагов возгорания.
Протестующие также забросали представителей правоохранительных органов "коктейлями Молотова". При этом двух участников выступлений, по данным местных СМИ, сбили машины каталонских правоохранительных органов.
Полиция применила перечный и слезоточивый газ, как минимум 11 человек обратились за медицинской помощью.
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Вчера, 21:39РИА Новости
Массовые митинги проходят в различных каталонских городах и в Мадриде
В митинге в Барселоне, который проходил по инициативе радикальной организации "Комитеты защиты республики" и закончился беспорядками, приняли участие 22 тысячи человек, сообщает городская гвардия (полиция каталонской столицы). Митингующие требовали отставки советника внутренних дел женералитета Микеля Бука.
Столкновения с полицией также произошли в Жироне, Лериде, Таррагоне, Сальене и Сильсе. В Сильсе один человек доставлен в тяжелом состоянии в больницу.
Спикер каталонского парламента Роже Торрен осудил беспорядки. Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон также раскритиковал действия радикалов. Ранее исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес призвал каталонские власти, в первую очередь главу женералитета Кима Торру, "твердо осудить насилие" на улицах каталонских городов.
Массовые акции протеста начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от девяти до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Вчера, 23:29РИА Новости
Радикалы строят баррикады и поджигают машины в центре Барселоны
В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.
В среду около 200 студентов попытались вновь перекрыть трассу AP-7, они забрасывали сотрудников правоохранительных органов различными предметами, те в ответ применили дубинки. Акции протеста, перекрытие дорог и железнодорожных путей в автономном сообществе продолжаются. Кроме того, в среду из пяти разных городов страны в Барселону направились колонны митингующих. Они должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу — в день всеобщей забастовки.
Осужденные каталонские политики в среду заявили о недопустимости насильственных действий в ходе протестов.
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