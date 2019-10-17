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РИА Новости

Сотрудников посольства США сняли с поезда в Северодвинске

01:10 17.10.2019 (обновлено: 10:28 17.10.2019)
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CC BY 3.0 / Игорь Феденко / Вид на Северодвинск
Вид на Северодвинск
CC BY 3.0 / Игорь Феденко /
Вид на Северодвинск. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске. Соответствующую информацию подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Ненокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
"Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск", - сказали в ведомстве.
"Видимо, заблудились. Готовы подарить посольству США карту России", - пошутили в МИД.

Комментарий посольства США

Как заявила РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Ребекка Росс, это была официальная поездка, дипломаты "должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения".
Росс не упомянула, с какой целью американцы направились в Северодвинск.
Ненокса – село в 40 километрах от Северодвинска. Около села расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. Там в августе произошел взрыв при испытаниях ракеты на морской платформе. В результате погибли пять сотрудников "Росатома". Минобороны России также сообщило о гибели двух человек, но не уточнило, входят ли они в число погибших сотрудников госкорпорации. По данным "Росатома", ракета была оснащена радиоизотопным источником питания. После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, но вскоре он пришел в норму.
Кроме того, в этом городе дислоцированы части Беломорской военно-морской базы и сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России.
Органами контрразведки ФСБ России задержан Фогл Райан Кристофер
14 мая 2013, 18:58РИА Новости
Очередной "шпионский скандал" между РФ и США: задержан агент ЦРУГосдеп подтвердил, что органами контрразведки России был задержан сотрудник посольства США в Москве Фогл Райан Кристофер, работающий под прикрытием третьего секретаря политического отдела.

Дипломатические скандалы с американскими дипломатами

В марте 2018 года Россия "зеркально" отреагировала на недружественную акцию Запада, объявившего персонами нон грата нескольких российских дипломатов. Москва отозвала согласие на работу генконсульства США в Петербурге и выслала 60 американских дипломатов.
В июле 2017 года Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек – до 455 сотрудников – и приравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.
В июле 2016 года МИД России сообщил об объявлении персонами нон грата и высылке из Москвы двух американских дипломатов. Ранее официальный представитель госдепартамента Джон Кирби сообщил, что 17 июня США выслали двух российских дипломатов в ответ на инцидент с американским дипломатом в Москве. Об инциденте сообщила газета Washington Post, в статье говорилось, что 6 июня на одного из сотрудников американской дипмиссии в Москве якобы напали. В МИД России пояснили, что дипломат работает в ЦРУ и сам напал на охранявшего посольство российского полицейского, о чем свидетельствуют кадры с видеокамеры наблюдения.
Здание американского посольства в Москве. Архивное фото
9 июля 2016, 16:33РИА Новости
Посольство США не комментирует статус своих дипломатов"Посольство не комментирует данный инцидент в целом", заявил пресс-секретарь дипмиссии Уильям Стивенс.
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Инцидент с американскими дипломатами в СеверодвинскеМИД РФСеверодвинскРоссияСШАПроисшествия
Популярные комментарии
выслать без права вьезда в россию.
17 октября, 02:05
пппавел попов
12540004
Какие тут шутки, шпионы разъезжают, по России, как туристы , а им смешно.
17 октября, 04:24
Сергей Бакштановский
73101016
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