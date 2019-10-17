Сотрудников посольства США сняли с поезда в Северодвинске

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске. Соответствующую информацию подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Ненокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

"Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск", - сказали в ведомстве.

"Видимо, заблудились. Готовы подарить посольству США карту России", - пошутили в МИД.

Комментарий посольства США

Как заявила РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Ребекка Росс, это была официальная поездка, дипломаты "должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения".

Росс не упомянула, с какой целью американцы направились в Северодвинск.

Ненокса – село в 40 километрах от Северодвинска. Около села расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. Там в августе произошел взрыв при испытаниях ракеты на морской платформе. В результате погибли пять сотрудников "Росатома". Минобороны России также сообщило о гибели двух человек, но не уточнило, входят ли они в число погибших сотрудников госкорпорации. По данным "Росатома", ракета была оснащена радиоизотопным источником питания. После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, но вскоре он пришел в норму.

Кроме того, в этом городе дислоцированы части Беломорской военно-морской базы и сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России.

Дипломатические скандалы с американскими дипломатами

В марте 2018 года Россия "зеркально" отреагировала на недружественную акцию Запада, объявившего персонами нон грата нескольких российских дипломатов. Москва отозвала согласие на работу генконсульства США в Петербурге и выслала 60 американских дипломатов.

В июле 2017 года Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек – до 455 сотрудников – и приравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.