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РИА Новости

Сенат США утвердил Барбару Барретт министром ВВС в структуре Пентагона

01:00 17.10.2019
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
Здание Пентагона. Архивное фото. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Сенат США утвердил Барбару Барретт на посту министра военно-воздушных сил, свидетельствуют результаты голосования.
За кандидатуру Барретт проголосовали 85 из присутствовавших сенаторов, семеро были против.
Кандидатуру Барретт выдвинул в мае президент Дональд Трамп на место ушедшей в отставку Хезер Уилсон.
Барретт в прошлом возглавляла неправительственную Аэрокосмическую корпорацию.
Гражданский министр ВВС подчиняется министру обороны США и занимается вопросами финансирования и материально-технического обеспечения военно-воздушных сил, тогда как оперативное управление и командование войсками осуществляет штаб ВВС, командующий которого в ранге генерала входит в Объединенный комитет начальников штабов ВС США.
Штаб-квартира Министерства обороны США
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