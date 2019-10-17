Сенат США утвердил Барбару Барретт министром ВВС в структуре Пентагона

За кандидатуру Барретт проголосовали 85 из присутствовавших сенаторов, семеро были против.

Кандидатуру Барретт выдвинул в мае президент Дональд Трамп на место ушедшей в отставку Хезер Уилсон.

Гражданский министр ВВС подчиняется министру обороны США и занимается вопросами финансирования и материально-технического обеспечения военно-воздушных сил, тогда как оперативное управление и командование войсками осуществляет штаб ВВС, командующий которого в ранге генерала входит в Объединенный комитет начальников штабов ВС США.