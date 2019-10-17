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РИА Новости

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 800 миллионов долларов

00:56 17.10.2019 (обновлено: 09:03 17.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российские рубли и доллары
Денежные купюры: российские рубли и доллары
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Денежные купюры: российские рубли и доллары. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Россия в августе увеличила вложения в госдолг США на 800 миллионов долларов — до 9,3 миллиарда, свидетельствуют данные американского Минфина.
Из этой суммы 6,259 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги, остальное — на краткосрочные. Это первое повышение вложений в американские гособлигации в этом году.
При этом Москва по-прежнему не входит в тридцатку крупнейших держателей долга Соединенных Штатов, значительно сокращая показатели с апреля 2018-го. Несущественное наращивание фиксировалось только в сентябре и октябре того же года, но уже в ноябре тенденция к снижению восстановилась.
Лидером в списке крупнейших держателей на протяжении уже нескольких месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1,175 триллиона долларов (рост на 45 миллиардов долларов). Далее следует Китай с 1,103 триллиона долларов (снижение на семь миллиардов долларов). На третьем месте с большим отрывом расположилась Великобритания с почти 350 миллиардами долларов (плюс 16 миллиардов долларов).
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