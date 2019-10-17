Россия увеличила вложения в гособлигации США на 800 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Россия в августе увеличила вложения в госдолг США на 800 миллионов долларов — до 9,3 миллиарда, свидетельствуют данные американского Минфина.

Из этой суммы 6,259 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги, остальное — на краткосрочные. Это первое повышение вложений в американские гособлигации в этом году.

При этом Москва по-прежнему не входит в тридцатку крупнейших держателей долга Соединенных Штатов, значительно сокращая показатели с апреля 2018-го. Несущественное наращивание фиксировалось только в сентябре и октябре того же года, но уже в ноябре тенденция к снижению восстановилась.