Россияне смогут уведомлять власти о прекращении своего второго гражданства

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Поправки в закон о гражданстве, прописывающие процедуру уведомления россиянами властей РФ в случае прекращения гражданства иностранного государства, вступили в силу в России с 17 октября.
Поправки в федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" были подписаны главой государства Владимиром Путиным 18 июля.
Согласно вступившим в силу поправкам, россиянин сможет письменно уведомить МВД России о прекращении действия его иностранного гражданства или вида на жительство.
Для этого ему нужно будет обратиться в отдел внутренних дел по месту жительства и предоставить письменное уведомление, к которому необходимо приложить копию российского паспорта и копию документа о прекращении гражданства.
Поправки в закон о гражданстве были разработаны для того, чтобы устранить пробел в правовом регулировании в случаях, когда гражданин РФ, ранее уведомивший о наличии гражданства иностранного государства или документа на право постоянного проживания в другой стране, вышел из гражданства иностранного государства либо утратил статус лица, постоянно проживающего на его территории.
Отсутствие подобной процедуры нарушало конституционные права граждан России – в том числе, право быть избранными в законодательные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право на доступ к госслужбе.