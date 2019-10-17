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РИА Новости

США выразили соболезнования Японии из-за разрушительного тайфуна

00:08 17.10.2019
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© REUTERS / KyodoСолдаты Сил самообороны Японии эвакуируют местных жителей во время прохождения тайфуна "Хагибис". 13 октября 2019
Солдаты Сил самообороны Японии эвакуируют местных жителей во время прохождения тайфуна Хагибис. 13 октября 2019
© REUTERS / Kyodo
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США соболезнуют в связи с разрушительным тайфуном в Японии, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"От имени американского народа мы выражаем нашему другу и союзнику Японии глубочайшие соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, которые вызвал тайфун "Хагибис". Мы поддерживаем народ Японии в это сложное время и искренне надеемся, что Япония быстро восстановится после этой катастрофы", - говорится в письменном заявлении Ортагус.
Мощный тайфун "Хагибис" прошел над территорией Японии в субботу и воскресенье, он принес с собой шквалистый ветер до 40 метров в секунду и ливневые дожди. В некоторых местах за двое суток выпало 1,5-2 месячных нормы осадков. На десятках рек произошли паводки и разрушения защитных дамб. Затопленными оказались жилые кварталы в целом ряде населенных пунктов, около 10 тысяч домов. Больше всего от тайфуна пострадали префектуры Фукусима, Мияги, Канагава, Тотиги, Саитама, Нагано, Сидзуока. От стихийного бедствия погибли 75 человек, 11 считаются пропавшими без вести, ранения получили 214 человек. На месте работают 110 тысяч сотрудников сил самообороны, пожарной охраны и полиции.
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Тайфун "Хагибис"ЯпонияСШАВ мире
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