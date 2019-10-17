От гриппа привились уже около 23% россиян

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 33 миллионов россиян уже сделали прививки от гриппа, 9 миллионов из них - дети, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"По оперативным данным, на сегодня уже привито более 33 миллионов человек, что составляет около 23% от населения, в том числе детей – 9 миллионов", - говорится в сообщении.

Активное участие в проведении вакцинации принимают и работодатели - за их счет привито уже почти 2 миллиона человек, уточнили в пресс-службе.

"За счет средств федерального бюджета противогриппозные вакцины поставляются в регионы в два этапа. Первый этап завершен до 5 сентября 2019 года, по итогам второго этапа на 14 октября 2019 года завершена поставка вакцин в 45 регионов, более 70% объема отгружено в 15 регионов. Детские вакцины поступили в полном объеме в 30 субъектов", - отметили в пресс-службе.

В России в настоящее время продолжается период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, однако активность вирусов остается на межэпидемическом уровне, пояснили в Минздраве.