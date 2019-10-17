Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T00:04Z
https://ria.ru/20191017/1559873338.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1036x0_80_0_0_714304a4f1fd7dc868a1f38404700570.jpg
РИА Новости

От гриппа привились уже около 23% россиян

00:04 17.10.2019
132
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 33 миллионов россиян уже сделали прививки от гриппа, 9 миллионов из них - дети, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"По оперативным данным, на сегодня уже привито более 33 миллионов человек, что составляет около 23% от населения, в том числе детей – 9 миллионов", - говорится в сообщении.
Активное участие в проведении вакцинации принимают и работодатели - за их счет привито уже почти 2 миллиона человек, уточнили в пресс-службе.
"За счет средств федерального бюджета противогриппозные вакцины поставляются в регионы в два этапа. Первый этап завершен до 5 сентября 2019 года, по итогам второго этапа на 14 октября 2019 года завершена поставка вакцин в 45 регионов, более 70% объема отгружено в 15 регионов. Детские вакцины поступили в полном объеме в 30 субъектов", - отметили в пресс-службе.
В России в настоящее время продолжается период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, однако активность вирусов остается на межэпидемическом уровне, пояснили в Минздраве.
Росздравнадзором были проведены проверки готовности медорганизаций к приему больных гриппом, кроме того во всех регионах создан двухнедельный запас противовирусных препаратов, подчеркнули в пресс-службе.
Медсестра в прививочном кабинете
15 октября, 14:17РИА Новости
В российские регионы поставили 70% необходимого объема вакцин от гриппа
301017
Обсудить 0
Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
В России за десять лет количество пожаров снизилось на 35%
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп не знает, как сдержать ИГ* в Сирии после вывода войск, заявил сенатор
Паспорт гражданина Российской Федерации
Россияне смогут уведомлять власти о прекращении своего второго гражданства
Медсестра в прививочном кабинете
В российские регионы поставили 70% необходимого объема вакцин от гриппа
Лента
новостей
Солдаты Сил самообороны Японии эвакуируют местных жителей во время прохождения тайфуна Хагибис. 13 октября 2019
США выразили соболезнования Японии из-за разрушительного тайфуна
Пассажиры автобуса
Исследование: 30% россиян ежедневно пользуются общественным транспортом
Товары для детей
"Ромир": россияне стали тратить меньше денег на товары для детей
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Трамп проводит с членами конгресса встречу по Турции
Президент США Дональд Трамп во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком, заявил лидер демократов Шумер
Уличный термометр
Ученый рассказал об опасности глобального повышения температуры для городов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова поможет россиянке с больным ребенком вернуться из Пекина в Россию
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп США: дипломаты КНР теперь обязаны уведомлять об официальных визитах
Президент США Дональд Трамп
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Европарламент готов оперативно рассмотреть обновленное соглашение по Brexit
18:19Эксперт назвала условие для принятия британским парламентом сделки с ЕС
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
Лента новостейМолния