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РИА Новости

Дорого обошлось: Европа лишилась миллиардов из-за России

08:00 17.10.2019 (обновлено: 10:26 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пока европейские чиновники думают, не пора ли отменять санкции против России, экономисты подсчитывают убытки Евросоюза. Выяснилось, что больше всех пострадала Германия, теряющая от двусторонних ограничений почти по 700 миллионов долларов в месяц. А весь ЕС лишился многих миллиардов.

Допустимые потери?

Спустя год после введения санкций Международный валютный фонд утверждал, что российский ВВП сократится на девять процентов. В 2017-м схожие оценки звучали в Европарламенте: у Европы минус 0,1-0,5% ВВП, у России — восемь-десять процентов. В ООН представили несколько иную картину: Москва недосчиталась 55 миллиардов долларов, Запад — 100 миллиардов.
Экономисты Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики утверждают, что на Россию приходится чуть больше половины убытков от западных санкций — 2,2 миллиарда долларов в месяц.
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Остальные 45 процентов на общую сумму 1,8 миллиарда делят между собой инициаторы ограничений. Эти данные приведены в исследовании под названием "Дружественный огонь: Влияние на торговлю санкций против России, а также ответных санкций".
Схему подсчета убытков Крозе и Хинца описал влиятельный научный журнал Economic Policy. Базой для сравнений послужили оценки того, как могла бы развиваться международная торговля без взаимных ограничений и при стабильной рыночной конъюнктуре.
Разница между потенциальными торговыми потоками разных стран по всем категориям товаров с тем, что было на самом деле, и показала потери.

Выяснилось, что суммарный ежемесячный ущерб от санкций — четыре миллиарда долларов. Больше всего страдает Германия — 38%, 667 миллионов долларов.

Достается и французским компаниям. Как отмечается в исследовании Крозе и Хинца, экспорт в другие страны все равно не помог компенсировать убытки.
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Кто кого

Санкции против Москвы инициировали в Вашингтоне — из-за воссоединения с Крымом и приписываемой России поддержки восстания на востоке Украины, которое началось зимой 2013-2014 годов. Евросоюз присоединился к американцам.
Сегодня антироссийские ограничения соблюдают 37 стран, включая США, Японию и весь Евросоюз. В частности, летом 2014-го США, Канада, ЕС, Норвегия и Австралия ввели санкции против важнейших отраслей экономики России — нефтедобывающей, энергетической, финансовой, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса. Вскоре последовал зеркальный ответ Москвы: под ограничения попала продукция США, ЕС и ряда других стран.

В Берлине уже признавали, что Германия сильнее всех в Европе страдает от санкционной войны. Летом депутат бундестага Маркус Фронмайер, ссылаясь на специалистов Кильского университета, называл оценки, близкие к результатам Крозе и Хинца: 618 миллионов евро в месяц (7,4 миллиарда в год, 40% всех убытков ЕС).

Разногласия в ЕС по России усиливаются. Германия все активнее выступает за отмену ограничений. Так, в августе председатель комитета бундестага по экономике Клаус Эрнст призвал федеральное правительство выйти из режима санкций. "Если лекарство не действует, не имеет смысла продлевать срок его приема или увеличивать дозу", — подчеркнул он.
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По данным Восточного комитета немецкой экономики, санкции ЕС против Москвы причинили значительно больше ущерба на востоке Германии, чем в западной части страны. С 2013-го по 2018 год торговый оборот восточногерманских земель с Россией сократился в среднем на 28,7 процента, в то время как на западе — на 17 процентов. Особенно пострадала Саксония, чьи фирмы потеряли 72,5 процента оборота с российскими партнерами. В Саксонии-Анхальт — 24 процента, в Бранденбурге — 20,4, в Тюрингии — 19,9.
"Санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно — в области сельского хозяйства", — признался в сентябре глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Меняется и риторика Парижа. Еще в мае французский евродепутат Нади Морано заявил, что санкции "не оказали политического воздействия на Москву, но нанесли реальный вред европейским производителям".

А президент Франции назвал отчуждение России от Европы "глубокой стратегической ошибкой", поскольку Москва может помочь ЕС решить самые сложные глобальные проблемы — от Сирии до Северной Кореи. "Мы толкаем Россию либо в изоляцию, что создает напряжение, либо в союзничество с другими большими державами, такими как Китай. И это совсем не в наших интересах", — указал он.

Против ограничений и Рим. Премьер-министр Джузеппе Конте подчеркнул, что Италия продолжает "работать над снятием санкций" с России.
Как отмечает Reuters, подобные высказывания европейских политиков явно указывают на напряженность и раскол в блоке: "С группой возглавляемых Францией, относительно дружественных России союзников, таких как Италия, с одной стороны, и странами Балтии, Польшей и Румынией — с другой. Это, в свою очередь, может ослабить решимость правительств, поддерживаемых Западом, отстаивать "интересы Украины".
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контрсанкцииСанкцииСанкции в отношении РоссииЕвросоюзФранцияГерманияЭкономика
Популярные комментарии
тошно манипулировать мнением людей! а сколько в процентах от ВВП 100 миллиардов тех стран что под санкциями??? не 0.1-0.5% Не забываем сколько бабла у США! Япония, Германия... Играем в циферки? Попробуйте в песочек для начала поиграть!
17 октября, 09:56
М Мутамба МБЕМБЕ
6020129
Путешествовал по ЕС в мае...потеря ими "многих миллиардов" не ощущается...а про российские контрсанкции там вообще не слышал. 🤣
17 октября, 11:29
PWPra Wda
231008
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