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РИА Новости
Туризм

В Приморье для туристов откроют заброшенные корейские поселения

00:20 17.10.2019 (обновлено: 04:43 17.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНа территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае
На территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Корейские жилища, остатки буддийского храма, мельниц и кузниц, обнаруженные на территории нацпарка "Земля леопарда", в декабре впервые станут доступны туристам, сообщает пресс-служба заказника.
В заповеднике сохранилось большое количество остатков фанз – домов и усадеб корейских переселенцев, которые жили здесь на рубеже XIX и XX веков.
"Основываясь на исторических картах и архивных данных, мы нашли несколько сел корейских переселенцев, оказавшихся на территории Приморья после 1870 года, – рассказал Евгений Никитин, заведующий музеем археологии и этнографии учебно-научного музея ДВФУ. – Проведение дальнейших исследований будет способствовать превращению археологических памятников в объекты туристического кластера".
По мнению экспертов, будущие маршруты помогут гармонично объединить темы корейского историко-культурного наследия и истории русских переселенцев с экотуризмом, направленным на знакомство с природой нацпарка, дальневосточными леопардами и амурскими тиграми.
"Тигры и леопарды имеют большое значение для нашей культуры, мы очень любим этих кошек. Посещая "Землю леопарда", мы можем найти тропы редких животных, их следы, – отметил профессор Хан Ли, глава Фонда сохранения леопардов и тигров Республики Корея. – Также корейские туристы заинтересованы и в посещении археологических памятников".
Специалисты заповедника рассматривают различные возможности развития историко-культурного направления туризма – от формирования маршрутов к археологическим памятникам до создания экспозиций из древних объектов, найденных в самых отдаленных частях нацпарка: жернов, черепиц, элементов буддийской кумирни.
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