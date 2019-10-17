В Приморье для туристов откроют заброшенные корейские поселения

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Корейские жилища, остатки буддийского храма, мельниц и кузниц, обнаруженные на территории нацпарка "Земля леопарда", в декабре впервые станут доступны туристам, Корейские жилища, остатки буддийского храма, мельниц и кузниц, обнаруженные на территории нацпарка "Земля леопарда", в декабре впервые станут доступны туристам, сообщает пресс-служба заказника.

В заповеднике сохранилось большое количество остатков фанз – домов и усадеб корейских переселенцев, которые жили здесь на рубеже XIX и XX веков.

"Основываясь на исторических картах и архивных данных, мы нашли несколько сел корейских переселенцев, оказавшихся на территории Приморья после 1870 года, – рассказал Евгений Никитин, заведующий музеем археологии и этнографии учебно-научного музея ДВФУ. – Проведение дальнейших исследований будет способствовать превращению археологических памятников в объекты туристического кластера".

По мнению экспертов, будущие маршруты помогут гармонично объединить темы корейского историко-культурного наследия и истории русских переселенцев с экотуризмом, направленным на знакомство с природой нацпарка, дальневосточными леопардами и амурскими тиграми.

"Тигры и леопарды имеют большое значение для нашей культуры, мы очень любим этих кошек. Посещая "Землю леопарда", мы можем найти тропы редких животных, их следы, – отметил профессор Хан Ли, глава Фонда сохранения леопардов и тигров Республики Корея. – Также корейские туристы заинтересованы и в посещении археологических памятников".