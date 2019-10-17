Актер из "Сумерек" заявил, что в его родном городе постоянно видят НЛО

"Думаю, что Порт-Толбот, откуда я родом, находится на какой-то странной карте инопланетян, — рассказал Шин. — Помню историю одной дамы, которая жила по соседству. Она всегда была очень серьезной и не сочиняла чепуху. Так вот, однажды она нам рассказала, что утром варила кофе на кухне, как вдруг увидела летающую тарелку, которая опустилась и зависла над ее двором, а затем улетела".