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РИА Новости
Культура

Актер из "Сумерек" заявил, что в его родном городе постоянно видят НЛО

00:33 17.10.2019
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© Фото : Summit Entertainment, LLCКадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»
© Фото : Summit Entertainment, LLC
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Британский актер Майкл Шин, известный по роли вампира Аро в "Сумерках", заявил на шоу Ричарда Херринга, что в его родном городе Порт-Толботе приземляются НЛО, сообщает Daily Mail.

"Думаю, что Порт-Толбот, откуда я родом, находится на какой-то странной карте инопланетян, — рассказал Шин. — Помню историю одной дамы, которая жила по соседству. Она всегда была очень серьезной и не сочиняла чепуху. Так вот, однажды она нам рассказала, что утром варила кофе на кухне, как вдруг увидела летающую тарелку, которая опустилась и зависла над ее двором, а затем улетела".

Актер вспомнил еще несколько загадочных случаев.

"Я возвращался из школы, собирался повернуть на дорогу, которая вела к моему дому, и вдруг увидел, как в небе появились огни. Они вращались, потом уходили за море, а затем совсем исчезали", — поведал Шин.

По его словам, около пяти лет назад, в канун Рождества, его отец, который не выпивал в тот вечер, увидел в небе примерно такие же огни.
Выслушав эти мистические истории, ведущий Ричард Херринг в шутку спросил: "Может, жители в Порт-Толбота раньше не видели самолетов и вертолетов?"
"Вполне возможно", — ответил актер.
Порт-Толбот — небольшой портовый город в Уэльсе с населением около 37 тысяч человек, расположенный на берегу Бристольского залива.
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