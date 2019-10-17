Режиссер "Малефисенты 2" рассказал, как выбирали помаду для Анджелины Джоли

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Режиссер сиквела "Малефисенты" Хоаким Роннинг рассказал, как выбирали цвет помады для Анджелины Джоли, . Режиссер сиквела "Малефисенты" Хоаким Роннинг рассказал, как выбирали цвет помады для Анджелины Джоли, сообщает USA Today.

По его словам, он хотел сделать его менее блестящим и выбрать более холодный и темный оттенок.

"Поверьте мне, мы часами обсуждали с Анджелиной ее губы. Для нее этот вопрос тоже был очень важным. Цвет был немного изменен", — рассказал Роннинг, отметив, что последнее слово было за Джоли.