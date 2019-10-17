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РИА Новости
Культура

Режиссер "Малефисенты 2" рассказал, как выбирали помаду для Анджелины Джоли

05:15 17.10.2019 (обновлено: 10:47 17.10.2019)
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© Фото : Walt Disney Pictures 2019Кадр из фильма "Малефисента"
Кадр из фильма Малефисента
© Фото : Walt Disney Pictures 2019
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Режиссер сиквела "Малефисенты" Хоаким Роннинг рассказал, как выбирали цвет помады для Анджелины Джоли, сообщает USA Today.
По его словам, он хотел сделать его менее блестящим и выбрать более холодный и темный оттенок.
"Поверьте мне, мы часами обсуждали с Анджелиной ее губы. Для нее этот вопрос тоже был очень важным. Цвет был немного изменен", — рассказал Роннинг, отметив, что последнее слово было за Джоли.
Зрители вряд ли заметят разницу, но художник по костюмам Эллен Мирожник рассказала, что оттенок помады для образа Малефисентой в сочетании с темно-золотым нарядом героини имел большое значение на съемках и повлиял на многие цветовые решения.
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