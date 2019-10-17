"Рыцарь красоты": на какую выставку Третьяковки мы будем стоять в очередях

Сотрудники музея вешают картину "Христос и грешница" (1888 г.) во время подготовки выставки Василия Поленова в Третьяковской галерее

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Он положил начало искусству Серебряного века, по-новому писал евангельские сюжеты и открыл пленэризм для русской пейзажной школы. В Новой Третьяковке — ретроспектива автора "Московского дворика" Василия Поленова, приуроченная к 175-летию со дня рождения художника. О том, за что ругали и за что превозносили мастера, — в материале РИА Новости.

Кто-кто во дворике живет?

Ясный летний день, церковные купола на горизонте, покосившийся забор и запущенный сад городской усадьбы — сюжет картины Поленова "Московский дворик", знакомой со школьных лет. Но не все знают, что создана и впервые показана эта работа была случайно.

В конце 1870-х Василий Дмитриевич готовился к выставке художников-передвижников и приехал в Москву писать "Пострижение негодной царевны", собирал материалы, зарисовывал интерьеры кремлевских соборов. Но понял, что не успевает к сроку.

Поселился Поленов недалеко от Арбата, и из окна его комнаты открывался вид на ставший потом знаменитым московский дворик. Сначала художник сделал этюд, а потом — картину, которую в итоге представил на передвижнической выставке. Он извинялся, что "ничего порядочного не успел написать и в будущем надеется оправдаться и показать что-то приличное".

Никто не ожидал, что "Дворик" получит такой успех. Особенно на фоне других полотен той экспозиции — "Протодиакона" Репина или "Встречи иконы" Савицкого.

"Это вещь, которую мы знаем с детства, Москва, которой почти нет, — рассказывает РИА Новости заместитель гендиректора ГТГ по научной работе Татьяна Карпова. — В картине есть теплота, добро, радость жизни, выраженная удивительно органично. Художник ничего не навязывает, но вы как будто погружаетесь, входите в картину. Мало кому удается это передать".

Сюжет по-домашнему уютен — неяркий солнечный день, дети из-за чего-то плачут, у березы обломилась верхушка, а в углу виден запущенный сад усадьбы, в которой, по словам Карповой, и жил художник. Кстати, этот сад можно увидеть в другой канонической картине Поленова, "Бабушкин сад" (создана в том же 1878 году).

"Он вслед за Саврасовым развивал линию интимного пейзажа, — продолжает Карпова. — У Поленова учились Левитан, Коровин, Головин, Сапунов. Все говорили о притяжении его личности: он не ломал индивидуальность последователей. А его влияние распространялось широко — у него дома в Москве организовывались рисовальные вечера, в которых участвовали и мастера старшего поколения, и ученики Поленова".

Новатор-монументалист

Самое грандиозное полотно на выставке (3,2 метра в высоту и более шести метров в длину), впервые привезенное в Третьяковку из Русского музея, "Христос и грешница" ("Кто из вас без греха?") занимает отдельную стену.

Над монументальной картиной Поленов трудился более 15 лет — для придания большей натуралистичности мастер путешествовал по Ближнему Востоку и Италии. Это чувствуется как в цвете, так и в антураже: художник соединил в картине традиции академической живописи и приемы реалистического искусства.

На картине запечатлен сюжет из Евангелия от Иоанна о том, как к Христу привели грешницу, уличенную в прелюбодеянии. "Иисус сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши".

По мнению самого Василия Поленова, смысл этого сюжета — в том, чтобы донести до людей идею добра и всепрощения.

"Трудная задача передо мной — непосильная, но я не в состоянии от нее отказаться, слишком я охвачен величием этого человека и красотой повествования о нем. <…> В евангельских сказаниях Христос есть настоящий живой человек" — так писал Поленов об этой работе.

Его критиковали за роскошество пленэрных красок в большой картине и, главное, за недостаточную божественность Христа. Но потом картину купил император Александр III, и с художника автоматически были сняты все обвинения.

Русский импрессионист

Еще одна любимая тема Поленова, нашедшая отражение на выставке, — пейзажи, в создании которых ему помогал опыт театрального декоратора.

"В поленовских пейзажах, в отличие от работ Саврасова или перовских пейзажных фонов, нет мрачности, тоски. Только меланхолия — как, например, в осенних сюжетах", — отмечает Карпова. По ее мнению, знаменитый пейзажист Иван Шишкин вряд ли был бы доволен живописью коллеги.

Если для Шишкина была важна максимальная реалистичность — порода дерева или тип растений, то у Поленова на первый план выходит настроение. При приближении ко многим его работам создается впечатление небрежности, как у импрессионистов ("Осень в Абрамцеве", "Золотая осень", "Река Опять", "Пруд в парке. Ольшанка").

В поздних пейзажах мастер и вовсе пользовался грубым холстом (что потом перенял его ученик Борисов-Мусатов), и живопись превращалась в своеобразный гобелен. Это особенно заметно в пейзажах с рекой Окой.

"У него много совершенно разных работ, но при этом нет ощущения эклектичности, потому что все сплавлено, гармонизировано, везде чувствуется характер его личности", — заключает Карпова.

Эклектичной была и жизнь Поленова: он учился на физмате Императорского Санкт-Петербургского университета, сочинял музыку (романсы, оперы), участвовал в создании народного театра. А еще — добровольцем отправился на войну, участвовал в боях и был отмечен наградами, в том числе "За храбрость". При этом успевал заниматься живописью.

Недаром Савва Мамонтов назвал Поленова "рыцарем красоты" — художник искал ее во всем: театре, жизни, архитектуре. И переносил в живопись.