Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T08:13Z
https://ria.ru/20191017/1559859100.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155984/86/1559848626_0:25:3071:1752_1036x0_80_0_0_d00231c9c264054d6dcfa495bab266a2.jpg
РИА Новости
Культура

"Рыцарь красоты": на какую выставку Третьяковки мы будем стоять в очередях

08:00 17.10.2019 (обновлено: 08:13 17.10.2019)
2062
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСотрудники музея вешают картину "Христос и грешница" (1888 г.) во время подготовки выставки Василия Поленова в Третьяковской галерее
Сотрудники музея вешают картину Христос и грешница (1888 г.) во время подготовки выставки Василия Поленова в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Он положил начало искусству Серебряного века, по-новому писал евангельские сюжеты и открыл пленэризм для русской пейзажной школы. В Новой Третьяковке — ретроспектива автора "Московского дворика" Василия Поленова, приуроченная к 175-летию со дня рождения художника. О том, за что ругали и за что превозносили мастера, — в материале РИА Новости.

Кто-кто во дворике живет?

Ясный летний день, церковные купола на горизонте, покосившийся забор и запущенный сад городской усадьбы — сюжет картины Поленова "Московский дворик", знакомой со школьных лет. Но не все знают, что создана и впервые показана эта работа была случайно.
В конце 1870-х Василий Дмитриевич готовился к выставке художников-передвижников и приехал в Москву писать "Пострижение негодной царевны", собирал материалы, зарисовывал интерьеры кремлевских соборов. Но понял, что не успевает к сроку.
Поселился Поленов недалеко от Арбата, и из окна его комнаты открывался вид на ставший потом знаменитым московский дворик. Сначала художник сделал этюд, а потом — картину, которую в итоге представил на передвижнической выставке. Он извинялся, что "ничего порядочного не успел написать и в будущем надеется оправдаться и показать что-то приличное".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Картина "Московский дворик" на подготовке выставки Василия Поленова в Третьяковке

Картина Московский дворик (1878 г.) во время подготовки выставки Василия Поленова в Третьяковской галерее на Крымском валу
1 из 2

Картина "Московский дворик" на подготовке выставки Василия Поленова в Третьяковке

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница рассматривает картину Поленова "Московский дворик" в Третьяковской галерее на Крымском Валу

Посетительница рассматривает картину Василия Поленова Московский дворик (1878 г.) в Третьяковской галерее на Крымском валу
2 из 2

Посетительница рассматривает картину Поленова "Московский дворик" в Третьяковской галерее на Крымском Валу

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Картина "Московский дворик" на подготовке выставки Василия Поленова в Третьяковке

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Посетительница рассматривает картину Поленова "Московский дворик" в Третьяковской галерее на Крымском Валу

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Никто не ожидал, что "Дворик" получит такой успех. Особенно на фоне других полотен той экспозиции — "Протодиакона" Репина или "Встречи иконы" Савицкого.

"Это вещь, которую мы знаем с детства, Москва, которой почти нет, — рассказывает РИА Новости заместитель гендиректора ГТГ по научной работе Татьяна Карпова. — В картине есть теплота, добро, радость жизни, выраженная удивительно органично. Художник ничего не навязывает, но вы как будто погружаетесь, входите в картину. Мало кому удается это передать".

Сюжет по-домашнему уютен — неяркий солнечный день, дети из-за чего-то плачут, у березы обломилась верхушка, а в углу виден запущенный сад усадьбы, в которой, по словам Карповой, и жил художник. Кстати, этот сад можно увидеть в другой канонической картине Поленова, "Бабушкин сад" (создана в том же 1878 году).
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует картину Василия Поленова "Бабушкин сад" в Третьяковской галерее на Крымском Валу
Посетительница фотографирует картину Василия Поленова Бабушкин сад в Третьяковской галерее на Крымском валу
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Посетительница фотографирует картину Василия Поленова "Бабушкин сад" в Третьяковской галерее на Крымском Валу
"Он вслед за Саврасовым развивал линию интимного пейзажа, — продолжает Карпова. — У Поленова учились Левитан, Коровин, Головин, Сапунов. Все говорили о притяжении его личности: он не ломал индивидуальность последователей. А его влияние распространялось широко — у него дома в Москве организовывались рисовальные вечера, в которых участвовали и мастера старшего поколения, и ученики Поленова".

Новатор-монументалист

Самое грандиозное полотно на выставке (3,2 метра в высоту и более шести метров в длину), впервые привезенное в Третьяковку из Русского музея, "Христос и грешница" ("Кто из вас без греха?") занимает отдельную стену.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке Василия Поленова, приуроченной к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском Валу
Посетители на выставке Василия Поленова, приуроченной к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском валу
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке Василия Поленова, приуроченной к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском Валу
Над монументальной картиной Поленов трудился более 15 лет — для придания большей натуралистичности мастер путешествовал по Ближнему Востоку и Италии. Это чувствуется как в цвете, так и в антураже: художник соединил в картине традиции академической живописи и приемы реалистического искусства.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на экспозиции Василия Поленова в Третьяковке на Крымском Валу

Посетительница на выставке Василия Поленова, приуроченной к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском валу
1 из 2

Посетительница на экспозиции Василия Поленова в Третьяковке на Крымском Валу

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Выставка произведений Василия Поленова

Выставка Василия Поленова, приуроченная к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском валу
2 из 2

Выставка произведений Василия Поленова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Посетительница на экспозиции Василия Поленова в Третьяковке на Крымском Валу

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Выставка произведений Василия Поленова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На картине запечатлен сюжет из Евангелия от Иоанна о том, как к Христу привели грешницу, уличенную в прелюбодеянии. "Иисус сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши".
По мнению самого Василия Поленова, смысл этого сюжета — в том, чтобы донести до людей идею добра и всепрощения.

"Трудная задача передо мной — непосильная, но я не в состоянии от нее отказаться, слишком я охвачен величием этого человека и красотой повествования о нем. <…> В евангельских сказаниях Христос есть настоящий живой человек" — так писал Поленов об этой работе.

Его критиковали за роскошество пленэрных красок в большой картине и, главное, за недостаточную божественность Христа. Но потом картину купил император Александр III, и с художника автоматически были сняты все обвинения.

Русский импрессионист

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке Василия Поленова рассматривают картину "Осень в Абрамцеве" в Третьяковской галерее на Крымском Валу
Посетители на выставке Василия Поленова рассматривают картину Осень в Абрамцеве в Третьяковской галерее на Крымском валу
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке Василия Поленова рассматривают картину "Осень в Абрамцеве" в Третьяковской галерее на Крымском Валу
Еще одна любимая тема Поленова, нашедшая отражение на выставке, — пейзажи, в создании которых ему помогал опыт театрального декоратора.

"В поленовских пейзажах, в отличие от работ Саврасова или перовских пейзажных фонов, нет мрачности, тоски. Только меланхолия — как, например, в осенних сюжетах", — отмечает Карпова. По ее мнению, знаменитый пейзажист Иван Шишкин вряд ли был бы доволен живописью коллеги.

Если для Шишкина была важна максимальная реалистичность — порода дерева или тип растений, то у Поленова на первый план выходит настроение. При приближении ко многим его работам создается впечатление небрежности, как у импрессионистов ("Осень в Абрамцеве", "Золотая осень", "Река Опять", "Пруд в парке. Ольшанка").
В поздних пейзажах мастер и вовсе пользовался грубым холстом (что потом перенял его ученик Борисов-Мусатов), и живопись превращалась в своеобразный гобелен. Это особенно заметно в пейзажах с рекой Окой.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница фотографирует картину Василия Поленова "Вид на Тарусу" в Третьяковской галерее

Посетительница фотографирует картину Василия Поленова Вид на Тарусу в Третьяковской галерее на Крымском валу
1 из 3

Посетительница фотографирует картину Василия Поленова "Вид на Тарусу" в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель рассматривает картину Василия Поленова "Пруд в Абрамцеве" в Третьяковке

Посетитель рассматривает картину Василия Поленова Пруд в Абрамцеве в Третьяковской галерее на Крымском валу
2 из 3

Посетитель рассматривает картину Василия Поленова "Пруд в Абрамцеве" в Третьяковке

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке Василия Поленова

Посетители на выставке Василия Поленова, приуроченной к 175-летию художника, в Третьяковской галерее на Крымском валу
3 из 3

Посетители на выставке Василия Поленова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетительница фотографирует картину Василия Поленова "Вид на Тарусу" в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетитель рассматривает картину Василия Поленова "Пруд в Абрамцеве" в Третьяковке

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетители на выставке Василия Поленова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"У него много совершенно разных работ, но при этом нет ощущения эклектичности, потому что все сплавлено, гармонизировано, везде чувствуется характер его личности", — заключает Карпова.
Эклектичной была и жизнь Поленова: он учился на физмате Императорского Санкт-Петербургского университета, сочинял музыку (романсы, оперы), участвовал в создании народного театра. А еще — добровольцем отправился на войну, участвовал в боях и был отмечен наградами, в том числе "За храбрость". При этом успевал заниматься живописью.
Недаром Савва Мамонтов назвал Поленова "рыцарем красоты" — художник искал ее во всем: театре, жизни, архитектуре. И переносил в живопись.
На выставке в Третьяковской галерее представлено более 150 работ из 14 музеев и четырех частных коллекций. Экспозиция открыта до 16 февраля 2020 года.
Посетительница у картины Восстание художника Климента Редько в Третьяковской галерее на Крымском Валу
18 сентября, 08:00Культура
Код Костаки. Тайны и секреты новых выставок Третьяковки
4611100
Обсудить 0
КультураВыставкиАлександр IIIРусский музейМоскваИталияВасилий ПоленовТретьяковская галерея
Рекомендуем
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на концерте, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна
Хитрый план Зеленского: что делал премьер Украины в гостях у нацистов
РИА
Новости
Турецкие военные в сирийском городе Тухар к северу от Манбиджа
Почему на позиции курдов наступала Турция, а выигрывает Москва
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе
Дорого обошлось: Европа лишилась миллиардов из-за России
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Лента
новостей
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
"Волшебную технологию будущего" в США спасут только огромные деньги
Орехи
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Белок, кодируемый геном RAS (справа), участвует в делении клеток. Впервые его обнаружили как онкоген — мутантный вариант гена, провоцирующий опухоль
Нобелевский лауреат рассказал, как из обычных клеток возникает рак
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
В СК назвали главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе
Евросоюз и Лондон договорились о новой сделке по Brexit
Греческий священнослужитель зажигает свечи верующих Благодатным огнем в церкви в Афинах
Громкое письмо из Греции: "незалежную церковь" на самом деле не признали
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали комментарии США по инциденту с дипломатами удивительными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
Лента новостейМолния