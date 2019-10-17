"Чистой воды хватает не всем": российские ученые нашли решение проблемы

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета разработали компактные экономичные водоочистные комплексы на основе уникальной технологии, которая поможет обеспечить питьевой водой отдаленные населенные пункты, сообщили в пресс-службе вуза.

По данным ООН, порядка двух миллиардов человек на Земле не имеют доступа к чистой питьевой воде. Для решения этой проблемы в Томской области в 2017 году создали программу "Чистая вода", в рамках которой два года спустя модернизировали водоочистные комплексы.

По словам ученых ТПУ, новая технология позволяет подавать очищенную воду сразу в сеть водоснабжения, а не на крупные водоочистные станции, как это было раньше. Такой подход экономит расходы на содержание и реконструкцию сетей, эксплуатацию больших водоочистных станций.

"Уникальность заключается в высокой ресурсоэффективности, значительно сокращающей потребление электроэнергии и воды, компактности (комплекс размещается во всепогодном вандалоустойчивом мобильном боксе площадью 24 квадратных метра), адаптивности к различным исходным водам с различными загрязнителями. Кроме того, технология оснащена системой удаленного контроля и автоматизации на базе современных комплексов", — рассказал главный инженер проекта Научно-производственной лаборатории "Чистая вода" ТПУ Андрей Матвеев.

Как отметили томские ученые, в отличие от зарубежных аналогов, основанных на технологии очистки использованной воды, отечественные водоочистители потребляют значительно меньше энергии.

Кроме того, технология очистки безреагентная, каждая водоочистная станция создается под конкретные потребности населенного пункта. Все комплексы объединены единой системой диспетчеризации, позволяющей получать ежедневную информацию о состоянии оборудования и показаниях расходов воды и электроэнергии.