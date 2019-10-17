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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Евро-2020: Россия - Украина и крупные турниры в РФ. Реально?

11:00 17.10.2019
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Бей. Беги!
Евро-2020: Россия - Украина и крупные турниры в РФ. Реально?
11:00
Почему Черчесов говорит, что главная цель сборной – выиграть чемпионат? Насколько хороша сборная Украины и есть ли шанс, что обе команды дойдут до полуфинала Евро-2020? Зачем чиновники готовят заявки на проведение турниров в России? Почему они не ждут решения по допинговому делу и не беспокоится, что даже Евро-2020 может пройти без нашей сборной?
01:15 Евро-2020, Россия и Украина
20:45 Крупные турниры в РФ
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