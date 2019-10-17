Евро-2020: Россия - Украина и крупные турниры в РФ. Реально?

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Бей. Беги! Евро-2020: Россия - Украина и крупные турниры в РФ. Реально?

Почему Черчесов говорит, что главная цель сборной – выиграть чемпионат? Насколько хороша сборная Украины и есть ли шанс, что обе команды дойдут до полуфинала Евро-2020? Зачем чиновники готовят заявки на проведение турниров в России? Почему они не ждут решения по допинговому делу и не беспокоится, что даже Евро-2020 может пройти без нашей сборной?