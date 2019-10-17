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РИА Новости
Культура

Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве

07:01 17.10.2019
1076
© Предоставлено пресс-службой iviКадр из сериала "Война миров"
Кадр из сериала Война миров
© Предоставлено пресс-службой ivi
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американо-французский сериал "Война миров" расскажет о гибели, новой эволюции человечества и последующем выживании в экстремальных условиях, сообщают создатели проекта.
Сериал снят по мотивам книги Герберта Уэллса, но время действия из Англии начала XX века перенесено в наши дни. Начинается действие с того, что ученые обнаруживают странные волны, идущие из другой галактики, которые свидетельствуют о разумной жизни внеземного происхождения.
После этого Земля неожиданно подвергается нападению из космоса. Спастись удается лишь отдельным группам людей. Им придется выживать в мире без электричества и в окружении неведомого врага. Они пытаются мирно сосуществовать друг с другом, а ученые намерены выяснить, что же на самом деле произошло.
"Сериал, полный мистики и интриг, в своей основе является нашей версией истории развития человечества, — цитирует пресс-служба проекта исполнительного продюсера и сценариста Ховарда Овермана. — Если бы инопланетяне атаковали Землю завтра, и жизнь, какой мы ее знаем, была бы уничтожена, как бы мы это пережили? Что узнали бы друг о друге и о самих себе те, кто остался в живых?".
Лауреат премии BAFTA и создатель сериалов "Плохие", "Мерлин", "Безбашенные", Оверман признается, что планировал соединить жанры научной фантастики и драмы, сделав акцент на процессе выживания людей в экстремальных условиях нападения.
© Предоставлено пресс-службой ivi

Съемки сериала "Война миров"

Кадр из сериала Война миров
1 из 3

Съемки сериала "Война миров"

© Предоставлено пресс-службой ivi
© Предоставлено пресс-службой ivi

Сцена из сериала "Война миров"

Кадр из сериала Война миров
2 из 3

Сцена из сериала "Война миров"

© Предоставлено пресс-службой ivi
© Предоставлено пресс-службой iviКадр из сериала "Война миров"
Кадр из сериала Война миров
3 из 3
Кадр из сериала "Война миров"
© Предоставлено пресс-службой ivi
1 из 3

Съемки сериала "Война миров"

© Предоставлено пресс-службой ivi
2 из 3

Сцена из сериала "Война миров"

© Предоставлено пресс-службой ivi
3 из 3
Кадр из сериала "Война миров"
© Предоставлено пресс-службой ivi
С ним согласилась исполнительница одной из главных ролей Элизабет МакГоверн, известная по роли Коры Кроули в "Аббатстве Даунтон". "Хотя эту историю уже много раз экранизировали, она все еще актуальна. В нашем случае внешний враг помогает людям на Земле объединиться. И это показывает, что у нас всех гораздо больше общего, чем мы думаем", — рассказала актриса в интервью РИА Новости.
© Предоставлено пресс-службой ivi

Сцена из сериала "Война миров"

Кадр из сериала Война миров
1 из 2

Сцена из сериала "Война миров"

© Предоставлено пресс-службой ivi
© Предоставлено пресс-службой iviКадр из сериала "Война миров"
Кадр из сериала Война миров
2 из 2
Кадр из сериала "Война миров"
© Предоставлено пресс-службой ivi
1 из 2

Сцена из сериала "Война миров"

© Предоставлено пресс-службой ivi
2 из 2
Кадр из сериала "Война миров"
© Предоставлено пресс-службой ivi
Съемки шоу заняли несколько месяцев и часто проходили в непростых для актеров условиях. По словам МакГоверн, во время съемок совместных сцен с Гэбриелом Бирном ("Закон противоположностей", сериалы "Викинги", "Марко Поло") она очень мерзла из-за холодной погоды, а еще ее пугали муляжи человеческих тел, которые имитировали погибших землян.
Сам Бирн отметил, что ему было непросто на протяжении 10 дней в качестве амуниции своего героя носить за спиной автомат Калашникова. Помогало отвлечься от этого общение с коллегами.

"У нас был небольшой тент, в котором между дублей мы могли попить чая, поболтать о жизни. Это был такой отдельный мир, в котором мы обсуждали все, от обуви до существования Бога", — рассказал Бирн РИА Новости.

© Предоставлено пресс-службой ivi

Актеры и режиссер сериала на европейской премьере в Париже

Съемочная группа сериала на европейской премьере в Париже
1 из 2

Актеры и режиссер сериала на европейской премьере в Париже

© Предоставлено пресс-службой ivi
© Предоставлено пресс-службой iviСъемочная группа сериала на европейской премьере в Париже
Съемочная группа сериала на европейской премьере в Париже
2 из 2
Съемочная группа сериала на европейской премьере в Париже
© Предоставлено пресс-службой ivi
1 из 2

Актеры и режиссер сериала на европейской премьере в Париже

© Предоставлено пресс-службой ivi
2 из 2
Съемочная группа сериала на европейской премьере в Париже
© Предоставлено пресс-службой ivi
Наташа Литтл ("Господин Никто", "Ярмарка тщеславия") призналась, что ей было некомфортно сниматься в лондонском метро в эпизодах с атакой инопланетян.
"Свет в подземке выключали, чтобы имитировать перебои электричества, и это было страшно. А еще нам много раз пришлось бегать по эскалаторам вверх и вниз, имитируя панику, – тот день был непростым", — поделилась актриса в интервью РИА Новости.
Премьера сериала "Война миров" от телеканала FOX из восьми серий по 60 минут каждая состоится 29 октября в подписке онлайн-кинотеатра ivi.
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