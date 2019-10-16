Трамп не знает, как сдержать ИГ* в Сирии после вывода войск, заявил сенатор

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. У США нет гарантий, что власти Сирии и Турции, которая проводит сейчас операцию на северо-востоке арабской республики, готовы охранять пленных боевиков группировки ИГ*, как это делали курдские отряды, заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер.
В среду представители сената и палаты представителей США встречались с Трампом в Белом доме по ситуации в Сирии, где Турция проводит военную операцию против курдов. В беседе принимали участие некоторые члены администрации США. Встреча закончилась досрочно, после того как президент назвал спикера палаты представителей демократа Нэнси Пелоси "третьесортным политиком".
"Я спросил президента, какой его план по сдерживанию ИГ*. У него не было плана. Он сказал, что турки и сирийцы будут охранять пленных боевиков ИГ*. Я спросил: "Есть ли какие-нибудь свидетельства по линии разведки, что турки и сирийцы заинтересованы в охране ИГ*, как были заинтересованы мы и курды?" Министр обороны, слава богу, он был честен, сказал: "У нас нет таких данных", - рассказал Шумер журналистам после встречи с Трампом.
"У президента нет никакого реального плана по сдерживанию ИГ*, кроме как полагаться на турок и сирийцев", - добавил сенатор.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
Трамп во вторник подтвердил, что американские военные покинули районы проведения операции. По его словам, речь шла всего о 28 военнослужащих, которые сейчас находятся в безопасности.
* Террористическая организация, запрещенная в России.