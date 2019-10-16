Трамп не знает, как сдержать ИГ* в Сирии после вывода войск, заявил сенатор

"Я спросил президента, какой его план по сдерживанию ИГ*. У него не было плана. Он сказал, что турки и сирийцы будут охранять пленных боевиков ИГ*. Я спросил: "Есть ли какие-нибудь свидетельства по линии разведки, что турки и сирийцы заинтересованы в охране ИГ*, как были заинтересованы мы и курды?" Министр обороны, слава богу, он был честен, сказал: "У нас нет таких данных", - рассказал Шумер журналистам после встречи с Трампом.