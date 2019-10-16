Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком, заявил лидер демократов Шумер

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что представители партии были вынуждены покинуть встречу с американским президентом Дональдом Трампом по Турции после того, как он допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Он наносил оскорбления, в особенности в адрес спикера. Он назвал ее третьесортным политиком. Это не было диалогом", - сказал Шумер журналистам.

Конгрессмен Стени Хойер также отметил, что демократы были "глубоко оскорблены" поведением Трампа в отношении Пелоси. "Я присутствовал на многих и многих встречах, подобной этой. Никогда я не видел, чтобы президент с таким неуважением относился к равной ветви власти США", - сказал он.

"Президент, на мой взгляд, создал кризис на Ближнем Востоке", - добавил Хойер.

В свою очередь, Пелоси заявила, что Трамп вышел из себя в ходе встречи из-за результатов голосования по принятой резолюции по Сирии.