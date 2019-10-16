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РИА Новости

Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком, заявил лидер демократов Шумер

23:38 16.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что представители партии были вынуждены покинуть встречу с американским президентом Дональдом Трампом по Турции после того, как он допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Он наносил оскорбления, в особенности в адрес спикера. Он назвал ее третьесортным политиком. Это не было диалогом", - сказал Шумер журналистам.
Конгрессмен Стени Хойер также отметил, что демократы были "глубоко оскорблены" поведением Трампа в отношении Пелоси. "Я присутствовал на многих и многих встречах, подобной этой. Никогда я не видел, чтобы президент с таким неуважением относился к равной ветви власти США", - сказал он.
"Президент, на мой взгляд, создал кризис на Ближнем Востоке", - добавил Хойер.
В свою очередь, Пелоси заявила, что Трамп вышел из себя в ходе встречи из-за результатов голосования по принятой резолюции по Сирии.
Палата представителей конгресса США в среду приняла резолюцию с неодобрением решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии, тем самым позволив турецкой армии начать там операцию против курдских формирований. За документ проголосовали 354 конгрессмена, против – 60, еще четверо воздержались.
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Чак ШумерНэнси ПелосиДональд ТрампВашингтон (штат)СШАВ мире
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