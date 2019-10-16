Госдеп США: дипломаты КНР теперь обязаны уведомлять об официальных визитах

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Госдепартамент США с 16 октября ввел новые требования в отношении дипломатов посольства и консульств КНР в Штатах, согласно которым они должны заранее уведомлять американское внешнеполитическое ведомство об их официальных визитах к представителям властей, вузов и исследовательских институтов, сообщил высокопоставленный представитель госдепа в ходе телефонного брифинга для журналистов.

"Начиная с сегодняшнего дня госдепартамент предписывает представителям миссии КНР и консульств в США уведомлять заранее об официальных визитах к представителям властей Штатов и населенных пунктов и официальных встречах с представителями институтов и исследовательских институтов", - отметил представитель ведомства.

Он уточнил, что речь идет не о запрашивании разрешения, а об уведомительной процедуре. Чиновник добавил, что это действие также должно стимулировать китайские власти предоставить американским дипломатам большую свободу передвижения в Китае.

"Сегодняшняя акция основана в каком-то смысле на принципе взаимности и на том, как дипломаты США принимаются в Китае. В то время как китайские дипломаты чувствуют себя свободно в США…, к сожалению, дипломаты США не имеют доступа к некоторым людям в КНР, чтобы выполнять там важную работу, что включает встречи с властями на местах и федеральными чиновниками, а также представителями академической среды и учеными", - отметил представитель госдепа.

По его словам, "в противовес дипломаты (КНР) используют все блага нашего открытого общества". "Мы не ищем путей сократить их взаимодействие", - добавил он.