Радикалы строят баррикады и поджигают машины в центре Барселоны

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019

МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Митинг в Барселоне закончился массовыми беспорядками – радикалы строят баррикады около здания совета внутренних дел Каталонии, поджигают мусорные контейнеры и машины, передает телеканал Митинг в Барселоне закончился массовыми беспорядками – радикалы строят баррикады около здания совета внутренних дел Каталонии, поджигают мусорные контейнеры и машины, передает телеканал 24 Horas

Ранее у здания совета произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией. Радикалы забрасывали полицейских, которые стояли в оцеплении, банками, бутылками, камнями и другими предметами. В ответ полиция применила дубинки и смогла оттеснить протестующих.

После этого митингующие начали поджигать мусорные контейнеры и строить баррикады.

Беспорядки начались в Жироне – здесь демонстранты забрасывают различными предметами каталонских полицейских, которые стоят в оцеплении перед зданием представительства правительства Испании, сообщает El País.

В митинге в Барселоне, который проходил по инициативе радикальной организации "Комитеты защиты республики" и закончился беспорядками, приняли участие 22 тысячи человек, сообщает городская гвардия (полиция каталонской столицы).

Митингующие в Барселоне и Жироне требовали отставки советника внутренних дел женералитета Микеля Бука. Ранее в среду Бук осудил действия радикалов и заявил о правомерности действий каталонских правоохранительных органов в ходе беспорядков.

Протесты в Каталонии

Массовые акции протеста начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек признали виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, еще трое получили штрафы.

В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.

В среду около 200 студентов попытались вновь перекрыть трассу AP-7, они забрасывали сотрудников правоохранительных органов различными предметами, те в ответ применили дубинки. Акции протеста, перекрытие дорог и железнодорожных путей в автономном сообществе продолжаются. Кроме того, в среду из пяти разных городов страны в Барселону направились колонны митингующих. Они должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу – в день всеобщей забастовки.