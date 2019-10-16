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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

МИД РФ и КНР: фильм "Второе рождение Поднебесной" - уникальный проект

23:19 16.10.2019
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© сайт МИД РоссииДиректор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
© сайт МИД России
МОСКВА, 16 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Вышедший на экраны в конце сентября документальный фильм "Второе рождение Поднебесной" стал настоящим подарком к 70-летию КНР и российско-китайских дипломатических отношений. Лента, которая собрала отснятые советскими операторами уникальные кадры важнейших событий на заре Нового Китая, является символом дружбы двух стран. Об этом в один голос заявили официальные представители министерств иностранных дел России и КНР в интервью информационному проекту "Россия-Китай: события и комментарии".
"По случаю 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания и Медиакорпорация Китая совместно запустили в эфир документальный фильм "Второе возрождение Поднебесной". Это уникальный проект. Этот фильм лучше всего отражает дух документального кино. Это хроники о Китае сразу после революции, об эпохе, которая стала судьбоносной для всего китайского народа. На кадрах можно увидеть много того, о чем я, как человек долго изучавший Китай, только читала. Традиции, старая архитектура Пекина, образ жизни людей, их эмоциональная реакция на происходящее. Одно дело литература, архивы, биографические воспоминания или записки. Другое дело – видеть живую реакцию людей на происходящее. Важно понимать, как это было в жизни. И этот фильм дает такую возможность", - сказала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
Фильм Второе рождение Поднебесной выходит на телеэкраны Китая и России
30 сентября, 14:45Россия-Китай: Главное
Фильм "Второе рождение Поднебесной" выходит на телеэкраны Китая и России
По ее словам, фильм привлек внимание широкой российской аудитории, у которой есть интерес получать больше информации о стране-соседе. У Китая и России есть все возможности, потенциал и ресурсы для вывода отношений на совершенно новый качественный уровень. Создание соответствующего информационного сопровождения и фона играет важнейшую роль.
"В истории наших двусторонних отношений было много разного, но это и есть тот самый бесценный опыт, который является залогом будущего развития. Лидеры наших стран оценивают уровень двусторонних отношений как беспрецедентный. Этому есть наглядное подтверждение. Это и политический диалог, и динамика развития экономических связей. Это, конечно, и гуманитарное сотрудничество, которое развивается именно благодаря таким уникальным проектам, как фильм "Второе рождение Поднебесной", - отметила Захарова.
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVERДиректор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVER
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
Хуа Чуньин, директор департамента информации и печати МИД КНР, заявила, в свою очередь, что документальный фильм "Второе рождение Поднебесной" вызвал огромный интерес в Китае.
"Цветное изображение хроники с церемонии образования Китайской Народной Республики и установления дипотношений между КНР и СССР глубоко тронули не только меня, но и огромное число людей.
Установление дипотношений между нашими странами стало крупным событием мирового масштаба. Благодарим наших российских друзей за этот трогательный и ценный подарок к 70-летию образования Нового Китая и 70-летию установления дипотношений между нашими двумя странами", - заявила она.
Демонстрация фильма "Второе рождение Поднебесной", по ее мнению, свидетельствует о том, что дружба между китайским и российским народами крепнет день ото дня.
© Фото : ВГТРК 2019/РГАКФДМао Цзэдун. Кадр из фильма "Второе рождение Поднебесной"
Мао Цзэдун. Кадр из фильма Второе рождение Поднебесной
© Фото : ВГТРК 2019/РГАКФД
Мао Цзэдун. Кадр из фильма "Второе рождение Поднебесной"
"В настоящее время китайско-российские отношения находятся на самом высоком историческом уровне. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства вступили в новую эпоху. Они характеризуются самой высокой степенью взаимодоверия, самым высоким уровнем взаимодействия и стратегической ценности. В практическом сотрудничестве и гуманитарном обмене страны достигли ряда новых успехов. Мы провели перекрёстные Национальные годы: Годы туризма, языков, молодежных обменов, СМИ и Годы межрегионального сотрудничества. Сейчас мы приступаем к проведению Годов высоких технологий и инноваций. Это содействует углублению взаимопонимания и дружбы между нашими народами", - отметила Хуа Чуньин.
По ее словам, в нынешней международной обстановке дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия Китая и России приобретает особо важное значение.
"Китайская сторона надеется вместе с российской стороной в полной мере реализовать договоренности лидеров двух стран, продолжать укреплять политическое взаимодоверие, усиливать стратегическое взаимодействие, достичь новых успехов в китайско-российских отношениях в новую эпоху, внести новый вклад в содействие развитию и процветанию двух стран, а также обеспечение глобального мира и развития", - добавила представитель МИД Китая
© Фото : ВГТРК 2019/РГАКФДПекин, конец 1940-х. Кадр из фильма "Второе рождение Поднебесной"
Пекин, конец 1940-х. Кадр из фильма Второе рождение Поднебесной
© Фото : ВГТРК 2019/РГАКФД
Пекин, конец 1940-х. Кадр из фильма "Второе рождение Поднебесной"
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