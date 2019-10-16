Обвиняемые в США партнеры Джулиани предстанут перед судом 17 и 23 октября

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Обвиняемые в США партнеры личного адвоката президента США Руди Джулиани предстанут перед судом 17 и 23 октября, говорится в распоряжении суда, выпущенном в среду.

Предварительное заседание по делу Льва Парнаса и Игоря Фрумана состоится в Нью-Йорке 23 октября, а их предполагаемые сообщники Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия появятся в суде уже в четверг, 17 октября.

Граждане США Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое – выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвования американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.