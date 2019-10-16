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РИА Новости

Путин поручил кабмину регулярно исследовать поведение молодежи в интернете

22:59 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования потребительских предпочтений и поведения молодежи в интернете, чтобы понимать уровень влияния сети на подрастающее поколение, соответствующе поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 4 июля.
"Правительству РФ обеспечить проведение регулярных исследований потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории в российском сегменте сети "Интернет", - говорится в тексте поручений.
Поясняется, что поручение дано в целях повышения уровня информированности органов государственной власти страны и организаций сферы воспитания о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения.
Президент РФ Владимир Путин
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Владимир ПутинОбщество
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Государство сделало все, чтобы вырастить поколение людей, отравленных несъедобной пищей, оболваненных телевидением, получивших посредственные знания в школе и купивших диплом вуза. Работы нет. А если есть, то с мизерной зарплатой. С этим дипломом они идут продавать сотовые телефоны. Из положительных примеров они видят только то, что как высокий чиновник украл миллиарды и благополучно скрылся в туманном Альбионе. Если нет внятной государственной идеологии, то она заменяется уличной. Свято место пусто не бывает. При таком подходе в деле воспитания молодежи, какие могут у нее быть потребительские предпочтения и особенности поведения.
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