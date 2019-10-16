Путин поручил кабмину регулярно исследовать поведение молодежи в интернете

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования потребительских предпочтений и поведения молодежи в интернете, чтобы понимать уровень влияния сети на подрастающее поколение, соответствующе поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 4 июля.

"Правительству РФ обеспечить проведение регулярных исследований потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории в российском сегменте сети "Интернет", - говорится в тексте поручений.