США призывают КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. США продолжают призывать КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга, заявил помощник госсекретаря Дэвид Стилуэлл.

"Что касается Гонконга, мы считаем, что свободу слова и собраний, - ключевые ценности, которые мы делим с народом Гонконга, - следует активно защищать. Мы продолжаем призывать Пекин соблюдать свои обязательства уважать высокую степень автономии Гонконга в соответствии с Совместной декларацией КНР и Великобритании", - заявил Стилуэлл.

В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний.