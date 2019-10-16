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РИА Новости

США призывают КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга

22:53 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. США продолжают призывать КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга, заявил помощник госсекретаря Дэвид Стилуэлл.
"Что касается Гонконга, мы считаем, что свободу слова и собраний, - ключевые ценности, которые мы делим с народом Гонконга, - следует активно защищать. Мы продолжаем призывать Пекин соблюдать свои обязательства уважать высокую степень автономии Гонконга в соответствии с Совместной декларацией КНР и Великобритании", - заявил Стилуэлл.
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний.
Китай в связи с ситуацией в Гонконге неоднократно призывал США не вмешиваться в дела КНР, уважать суверенитет и международное право. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркивал, что ситуация в Гонконге является исключительно внутренним делом Китая, ни у какого иностранного государства, отдельного лица или организации нет права вмешивается в этот вопрос.
Участники протестов в Гонконге
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Гэн ШуанМИД КНРГонконгСШАВ мире
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