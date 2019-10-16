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РИА Новости

Саудовские и суданские военные прибыли на юг Йемена, сообщает источник

22:50 16.10.2019
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© AP Photo / Wael QubadyВоенная техника сторонников президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади
Военная техника сторонников президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади
© AP Photo / Wael Qubady
КАИР, 16 окт - РИА Новости. Саудовские и суданские военные прибыли в среду в провинцию Аден на юге Йемена, заявил РИА Новости источник в местных властях.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что правительство Йемена и южные сепаратисты подпишут в четверг соглашение об урегулировании. В свою очередь, официальный представитель правительства Йемена Раджих Бади опроверг информацию о подписании соглашения с сепаратистами на юге страны.
По словам источника, саудовские и суданские подкрепления, включая танки и военные машины, прибыли в порт аз-Зейт в районе аль-Бурейка, находящийся к западу от города Аден. Источник подчеркнул, что подкрепления были размещены на территории между международным аэропортом Адена и военным лагерем арабской коалиции.
Источник также добавил, что ожидается прибытие дополнительных подразделений саудовских и суданских войск на расположенную в 60 километрах к северу от Адена авиабазу аль-Анад в провинции Лахдж. Согласно информации источника, эмиратские войска покинули эту авиабазу на прошлой неделе.
В начале августа лояльные переходному совету Южного Йемена войска захватили Аден, а затем начали устанавливать контроль над другими провинциями юга, президент Йемена Абд Раббу Мансу Хади улетел в Эр-Рияд.
Параллельно в Йемене с 2014 года идет гражданская война между правительством страны и повстанцами-хуситами.
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