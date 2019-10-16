В Барселоне около совета внутренних дел Каталонии происходят столкновения

Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019

МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Столкновения между участниками акции протеста и полицией происходят у здания совета внутренних дел Каталонии, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал Столкновения между участниками акции протеста и полицией происходят у здания совета внутренних дел Каталонии, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas

Протестующие забрасывают правоохранительные органы, которые стоят в оцеплении, банками, бутылками, камнями и другими предметами. Полиция применила дубинки и смогла оттеснить радикалов.

Ранее несколько тысяч человек собрались на митинг в Барселоне, созванный по инициативе радикальной организации "Комитеты защиты республики". Собравшиеся на улице Гран-Виа бросали вверх туалетную бумагу – символ, по их выражению того, что в автономном сообществе "многое надо еще почистить".

Они также требовали отставки советника внутренних дел женералитета Микеля Бука. Ранее в среду Бук осудил действия радикалов и заявил о правомерности действий каталонских правоохранительных органов в ходе беспорядков.

Митинги также проходят в Жироне и Лериде.

Кроме того, сторонники осужденных Верховным судом каталонских политиков собрались на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

Массовые акции протеста начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.

В среду около 200 студентов попытались вновь перекрыть трассу AP-7, они забрасывали сотрудников правоохранительных органов различными предметами, те в ответ применили дубинки. Акции протеста, перекрытие дорог и железнодорожных путей в автономном сообществе продолжаются. Кроме того, в среду из пяти разных городов страны в Барселону направились колонны митингующих. Они должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу – в день всеобщей забастовки.