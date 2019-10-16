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РИА Новости

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

22:25 16.10.2019 (обновлено: 05:37 17.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили на Третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобили на Третьем транспортном кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
Устройство "Кордон.Про-М" представили на выставке "Дорога 2019" в Екатеринбурге. Это первый российский комплекс, позволяющий фиксировать превышение скорости с борта движущегося автомобиля. По информации производителя, погрешность аппарата составляет один километр в час, а максимальная фиксируемая скорость — 300 километров в час.
По словам Черникова, новые устройства будут точнее измерять, как быстро движутся машины, и позволят снизить число претензий со стороны водителей.
"Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам", — пояснил он.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
25 сентября, 13:54РИА Новости
В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости
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Михаил ЧерниковАвтоГИБДД МВД РФРоссияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
вы бы лучше так компьютеры делать научились, комплектующие, бытовую технику и прочие изделия, так нет же, средства угнетения народа, вот что в трендах, это и будут делать. Не так обидно лишь от того, что на патрульную машину будет устанавливаться, может машин патрульных больше станет.
17 октября, 00:50
Александр Сергеевич
108001111
Очередной способ обкрадывания нищего населения страны!
16 октября, 23:51
Господин Гражданин
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