В Сети высмеяли играющего с молотком Зеленского в латвийском парламенте

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Латвию начал играть с молотком в сейме и стал объектом насмешек со стороны пользователей соцсетей.
На видеозапись обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев в своем инстаграме.
"Зеленский в парламенте Латвии играл с молоточком", — написал он.
На кадрах видно, что украинский лидер разговаривает с одним из депутатов.
Он поинтересовался, какой стороной молотка следует бить, а затем попробовал ударить им.
"Не наигрался еще малыш", — написала sn_orlova.
"Чудо в перьях", — отметила lomaeva_tamara_syrgut.
"Чего не сделаешь ради банки шпрот", — пошутил chkirill78.
"Можно уехать из квартала, но квартал не уедет от тебя", — добавила s.grachikova.