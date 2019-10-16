В Сети высмеяли играющего с молотком Зеленского в латвийском парламенте

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Латвию начал играть с молотком в сейме и стал объектом насмешек со стороны пользователей соцсетей.

На видеозапись обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев в своем инстаграме.

"Зеленский в парламенте Латвии играл с молоточком", — написал он.

На кадрах видно, что украинский лидер разговаривает с одним из депутатов.

Он поинтересовался, какой стороной молотка следует бить, а затем попробовал ударить им.

"Не наигрался еще малыш", — написала sn_orlova.

"Чего не сделаешь ради банки шпрот", — пошутил chkirill78.