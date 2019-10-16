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РИА Новости

В Сети высмеяли играющего с молотком Зеленского в латвийском парламенте

22:23 16.10.2019 (обновлено: 23:05 16.10.2019)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Латвию начал играть с молотком в сейме и стал объектом насмешек со стороны пользователей соцсетей.
На видеозапись обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев в своем инстаграме.
"Зеленский в парламенте Латвии играл с молоточком", — написал он.
На кадрах видно, что украинский лидер разговаривает с одним из депутатов.
Он поинтересовался, какой стороной молотка следует бить, а затем попробовал ударить им.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
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В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
"Не наигрался еще малыш", — написала sn_orlova.
"Чудо в перьях", — отметила lomaeva_tamara_syrgut.
"Чего не сделаешь ради банки шпрот", — пошутил chkirill78.
"Можно уехать из квартала, но квартал не уедет от тебя", — добавила s.grachikova.
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Владимир ЗеленскийЛатвияУкраинаВ мире
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