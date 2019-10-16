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РИА Новости

США помогут странам Центральной Америки, договорившимся с США по иммиграции

22:22 16.10.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон окажет помощь правоохранительным органам трех центральноамериканских государств, подписавших с США соглашения по иммиграции.
"Гватемала, Гондурас и Сальвадор подписали исторические соглашения об убежище, и мы работаем над тем, чтобы покончить с незаконным траффикингом людей. Чтобы еще больше ускорить этот прогресс, США вскоре одобрят целенаправленную помощь в правоохранительной области и в области безопасности", - написал Трамп в Twitter.
Гватемала, Гондурас и Сальвадор входят в число лидеров по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Администрация Трампа принимает меры по ограничению иммиграции в страну.
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