США помогут странам Центральной Америки, договорившимся с США по иммиграции

"Гватемала, Гондурас и Сальвадор подписали исторические соглашения об убежище, и мы работаем над тем, чтобы покончить с незаконным траффикингом людей. Чтобы еще больше ускорить этот прогресс, США вскоре одобрят целенаправленную помощь в правоохранительной области и в области безопасности", - написал Трамп в Twitter.