США помогут странам Центральной Америки, договорившимся с США по иммиграции

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон окажет помощь правоохранительным органам трех центральноамериканских государств, подписавших с США соглашения по иммиграции.
"Гватемала, Гондурас и Сальвадор подписали исторические соглашения об убежище, и мы работаем над тем, чтобы покончить с незаконным траффикингом людей. Чтобы еще больше ускорить этот прогресс, США вскоре одобрят целенаправленную помощь в правоохранительной области и в области безопасности", - написал Трамп в Twitter.
Гватемала, Гондурас и Сальвадор входят в число лидеров по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Администрация Трампа принимает меры по ограничению иммиграции в страну.