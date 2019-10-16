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РИА Новости

Суд отправил под домашний арест обвиняемого в нападении на росгвардейца

22:17 16.10.2019
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© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пятый фигурант новой волны дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Александр Мыльников, обвиняемый в нападении на росгвардейца, отправлен под домашний арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказала она. Срок действия меры пресечения установлен до 14 декабря.
О домашнем аресте просил следователь, указывая, что обвиняемый - многодетный отец, а его жена сейчас не работает.
Ему вменяется статья "Применение насилия в отношении представителя власти".
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По данным следствия, на улице Рождественка Мыльников, а также Егор Лесных и Максим Мартинцов, "повалив на землю сотрудника Росгвардии... нанесли ему удары ногами".
Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи установили шесть лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Это Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников, которые, по версии следствия, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных, считает СК, нанес другому правоохранителю удар ногой.
Еще один подозреваемый Андрей Баршай, отметила Петренко, напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей.
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