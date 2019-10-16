Названы причины увеличения масштабов стихийных бедствий в России

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Масштабы стихийных бедствий на территории России и их частота увеличиваются из-за негативных тенденций изменения окружающей среды, говорится в "Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года", утвержденной указом президента России.