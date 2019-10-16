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РИА Новости

Названы причины увеличения масштабов стихийных бедствий в России

22:05 16.10.2019 (обновлено: 04:31 17.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Сергей Строителев
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Масштабы стихийных бедствий на территории России и их частота увеличиваются из-за негативных тенденций изменения окружающей среды, говорится в "Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года", утвержденной указом президента России.
"Сохраняется негативная тенденция изменения окружающей среды, выражающаяся в активизации неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов и, соответственно, в увеличении частоты и масштабов стихийных бедствий, перерастании природных катастроф в техногенные и наоборот", - говорится в документе.
Одной из основных причин крупных техногенных аварий и пожаров остается человеческий фактор. Высокий уровень аварийности сохраняется в таких важнейших отраслях экономики, как транспорт, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство.
"Возрастающая зависимость людей от технологий и инноваций в ближайшем будущем может привести к каскадному развитию катастроф", - подчеркивается в стратегии.
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