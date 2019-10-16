Фигуранты дела о педофилии приговорены в Белоруссии к 20 годам колонии

МИНСК, 16 окт - РИА Новости. Суд в Белоруссии назначил троим фигурантам резонансного уголовного дела о педофилии наказание в виде 20 лет лишения свободы каждому, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.

По данным следствия, в 2015 году фигурант познакомился с двумя сестрами из Новополоцка, каждая из них воспитывала дочь. Девочкам на тот момент было 2 и 4 года. В 2016 году обвиняемый предложил женщинам за деньги предоставлять своих детей для участия в съемках порнографических видеороликов. С 2015 года по 2018 год мужчина изготовил несколько десятков видеороликов порнографического содержания с участием детей, он также причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних девочек, одна из них – жительница Украины.

"Суд Ушачского района Витебской области постановил приговор жителю Минска и двум сестрам из Новополоцка – фигурантам резонансного уголовного дела о педофилии. Суд признал мужчину и двух женщин виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил максимально возможное в этом случае наказание: каждый из фигурантов получил по 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в руках оперативников оказались фотографии и видеоролики со сценами сексуального насилия над двумя маленькими девочками. В ходе расследования выяснилось, что изготовитель этих материалов "в течение длительного времени, тщательно скрываясь, совершал преступления против половой неприкосновенности детей, изготавливал и продавал материалы порнографического характера с изображением малолетних, занимался торговлей детьми", – добавили в пресс-службе.