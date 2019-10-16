Главы ВС Турции и Британии обсудили по телефону ситуацию в Сирии

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава турецкого генштаба Яшар Гюлер в среду обсудил по телефону ситуацию в Сирии с начальником штаба обороны Великобритании Ником Картером, сообщает агентство Anadolu.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
В воскресенье Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России