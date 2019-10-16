Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T21:39Z
https://ria.ru/20191016/1559870918.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155983/95/1559839528_0:0:2970:1671_1036x0_80_0_0_aa3bcb71bf7dc05516bc020e8a0b2112.jpg
РИА Новости

Массовые митинги проходят в различных каталонских городах и в Мадриде

21:39 16.10.2019
535
© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Новые массовые акции протеста начались вечером в среду в различных городах Каталонии, самая массовая проходит в Барселоне.
Несколько тысяч человек, собравшиеся на улице Гран-Виа, бросают вверх туалетную бумагу – символ, по их выражению того, что в автономном сообществе "многое надо еще почистить". Кадры проходящего пока мирно митинга транслировал телеканал 24 Horas.
Кроме того, митинги проходят в Жироне, там демонстранты требуют отправить в отставку советника внутренних дел женералитета Микеля Бука.
Ранее в среду Бук осудил действия радикалов и заявил о правомерности действий каталонских правоохранительных органов в ходе беспорядков.
Акция проходит также в городе Лерида.
Кроме того, сторонники осужденных Верховным судом каталонских политиков собрались на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде. "Свободу!", - скандируют они.
Массовые акции протеста начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.
В среду около 200 студентов попытались вновь перекрыть трассу AP-7, они забрасывали сотрудников правоохранительных органов различными предметами, те в ответ применили дубинки. Акции протеста, перекрытие дорог и железнодорожных путей в автономном сообществе продолжаются. Кроме того, в среду из пяти разных городов страны в Барселону направились колонны митингующих. Они должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу – в день всеобщей забастовки.
Осужденные каталонские политики в среду заявили о недопустимости насильственных действий в ходе протестов.
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
Вчера, 15:55РИА Новости
В Испании не исключают ответных мер правительства в связи с беспорядками
510001
Обсудить 0
митингиИспанияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
В Барселоне около совета внутренних дел Каталонии происходят столкновения
РИА
Новости
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
В Испании не исключают ответных мер правительства в связи с беспорядками
Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне
В Испании остановили движение поездов между Барселоной и Фигерасом
Сотрудники полиции во время акции протеста на одной из улиц Барселоны
В центре Барселоны в ночь на четверг проходят массовые беспорядки
Лента
новостей
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Коалиция США покинула Ракку и Табку в Сирии, заявил представитель
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Протестующие против приговора каталонским политикам движутся к Барселоне
Акции протеста в Барселоне
Тысячи митингующих начали марш на Барселону
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Турции "разрушительными" санкциями
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Сирийские военные
Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Власти Каталонии осудили действия радикалов во время протестов
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Пелоси вышла из себя на встрече с ним, а не наоборот
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что "Рабочая партия Курдистана" может быть опаснее ИГ*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после убийства матери
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
04:46Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Лента новостейМолния