Коалиция США покинула Ракку и Табку в Сирии, заявил представитель

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Войска коалиции под руководством США покинули сирийские города Ракка и Табка на северо-востоке арабской республики, подтвердил представитель коалиции.

"Силы коалиции продолжают целенаправленный выход с северо-востока Сирии. Шестнадцатого октября мы освободили территорию цементного завода Лафаржа, Ракку и Табку", - написал представитель коалиции в Twitter.

Отряды сирийской армии впервые с 2014 года вошли в город Ракка и установили свои наблюдательные пункты, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. Ракка в 2014 году была захвачена террористами "Исламского государства"* и стала де-факто столицей боевиков.

В октябре 2017 года город был освобожден после многомесячной военной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена и до сих пор не восстановлена.