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РИА Новости

МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске

21:33 16.10.2019 (обновлено: 22:47 16.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. МИД подтвердил, что американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, были в официальной поездке, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск",- сказали в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки.
"Видимо, заблудились. Готовы подарить посольству США карту России", - пошутили в МИД.
В районе Неноксы находится испытательный полигон ВМФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 15:29РИА Новости
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МИД РФАрхангельскСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
может им устроить официальную поездку в Магадан?
16 октября, 21:44
Павел
169310016
"Снятые со следовавшего в Северодвинск поезда дипломаты США заявляли о намерении посетить лишь Архангельск - МИД РФ" Они реально думали, что их не "пасут"?
16 октября, 21:40
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