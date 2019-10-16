Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани

Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресенье объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на данный момент вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, ряд стран осудили действия Анкары.