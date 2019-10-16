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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани

21:29 16.10.2019 (обновлено: 22:25 16.10.2019)
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© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные
© Фото : SANA
АЛЕППО, 16 окт — РИА Новости. Сирийская армия вошла пограничный с Турцией город Айн-эль-Араб (курдское название — Кобани), ранее контролировавшийся курдами, сообщает сирийское государственное телевидение.
Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресенье объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на данный момент вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.
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Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, ряд стран осудили действия Анкары.
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