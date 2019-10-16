Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T21:25Z
https://ria.ru/20191016/1559870634.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112725/86/1127258656_0:254:4928:3026_1036x0_80_0_0_1bd568ad520d63681fe9e94b25d6de8a.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о переизбрании главы Интерпола

21:25 16.10.2019
234
© AFP 2019 / ROSLAN RAHMANЛоготип Интерпола
Логотип Интерпола
© AFP 2019 / ROSLAN RAHMAN
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток был переизбран на второй пятилетний срок на сегодняшнем заседании Генассамблеи Интерпола в Чили, сообщил РИА Новости по телефону информированный источник в одной из делегаций.
"Генеральный секретарь Юрген Шток на сегодняшнем заседании Генассамблеи был переизбран на еще один пятилетний срок", - сказал собеседник агентства.
Штаб-квартира Интерпола в Лионе
Вчера, 15:07РИА Новости
Источник сообщил, что Тайваню отказали в присоединении к Интерполу
По его словам, кандидатура Штока была поддержана "практически единогласно" - от голосования воздержалась одна из делегаций.
200003
Обсудить 0
ИнтерполВ мире
Рекомендуем
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Коалиция США покинула Ракку и Табку в Сирии, заявил представитель
РИА
Новости
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Турции "разрушительными" санкциями
Сирийские военные
Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани
Лента
новостей
Мужчина проверяет лотерейные билеты Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов
Ирландец чуть не выбросил в мусорное ведро полмиллиона евро
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Палата представителей США приняла резолюцию против вывода войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что "Рабочая партия Курдистана" может быть опаснее ИГ*
Молоток и наручники на столе у судьи
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве
Президент США Дональд Трамп
Россия сделает "хорошее дело", если защитит курдов от Турции, заявил Трамп
Троллейбус ГУП Горэлектротранс Санкт-Петербурга
В Петербурге в троллейбусе произошло короткое замыкание
Ситуация в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
В Латакии активизировались террористы из "Хайат Тахрир Аш-Шам"*
Надпись Hollywood, 2007
СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
В Сети высмеяли играющего с молотком Зеленского в латвийском парламенте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после убийства матери
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
04:46Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Лента новостейМолния