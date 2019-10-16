Источник сообщил о переизбрании главы Интерпола

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток был переизбран на второй пятилетний срок на сегодняшнем заседании Генассамблеи Интерпола в Чили, сообщил РИА Новости по телефону информированный источник в одной из делегаций.

"Генеральный секретарь Юрген Шток на сегодняшнем заседании Генассамблеи был переизбран на еще один пятилетний срок", - сказал собеседник агентства.