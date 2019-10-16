Суд арестовал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

Молоток и наручники на столе у судьи

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал студента МАИ Андрея Баршая, который, как считает следствие, толкнул в спину росгвардейца на несанкционированном митинге 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Артур Карпов.

Баршай не признал вину, а его защита просила более мягкую меру пресечения. В свою очередь следователь настаивал, что изоляция необходима, чтобы предотвратить возможный побег, угрозы свидетелям и попытки уничтожить улики.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи установили шесть лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Это Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников, которые, по версии следствия, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных, считает СК, нанес другому правоохранителю удар ногой.