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РИА Новости

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

21:22 16.10.2019
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал студента МАИ Андрея Баршая, который, как считает следствие, толкнул в спину росгвардейца на несанкционированном митинге 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Артур Карпов.
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Баршай не признал вину, а его защита просила более мягкую меру пресечения. В свою очередь следователь настаивал, что изоляция необходима, чтобы предотвратить возможный побег, угрозы свидетелям и попытки уничтожить улики.
Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи установили шесть лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Это Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников, которые, по версии следствия, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных, считает СК, нанес другому правоохранителю удар ногой.
Еще один подозреваемый Андрей Баршай, отметила Петренко, напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей.
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