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РИА Новости

Гражданке Британии предъявлены обвинения в подготовке терактов в Лондоне

21:03 16.10.2019 (обновлено: 21:04 16.10.2019)
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© AP Photo / Matt DunhamЗдание Скотланд-ярда в Лондоне, 2012 год
Здание Скотланд-ярда в Лондоне, 2012 год
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Мария Табак. Тридцатишестилетней женщине предъявлены обвинения в подготовке терактов в Лондоне, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
"Сафия Амира Шейх (дата рождения 25 мая 1983 года) обвиняется в следующих правонарушениях: подготовке терактов в нарушение пятой статьи закона о терроризме 2006 года…, распространении террористических публикаций в нарушение второй статьи закона о терроризме", - говорится в сообщении Столичной полиции Лондона.
По данным британских властей, в период между 19 августа и 10 октября 2019 года Шейх в рамках подготовки к осуществлению терактов вступила в контакт с человеком, который, как она считала, может изготовить взрывные устройства, изучила методы и разработала план теракта, приехала в одну из лондонских гостиниц и отметила ее пригодность в качестве места теракта, посетила собор святого Павла с намерением потом разместить там второе взрывное устройство, встретилась с человеком, принесшим ей две сумки, в которых, как она считала, находятся устройства.
Кроме того, Шейх, отмечает Скотланд-Ярд, выучила слова клятвы для вступления в ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран).
Публикации экстремистского содержания, по данным прокуратуры, Шейх распространяла через Telegram и другие соцсети.
"Шейх предстала перед Магистратским судом Вестминстера, оставившим ее под стражей до 1 ноября, когда обвиняемая предстанет в Центральным уголовном суде Лондона Олд-Бэйли", - отмечается в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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