Гражданке Британии предъявлены обвинения в подготовке терактов в Лондоне

ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Мария Табак. Тридцатишестилетней женщине предъявлены обвинения в подготовке терактов в Лондоне, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

"Сафия Амира Шейх (дата рождения 25 мая 1983 года) обвиняется в следующих правонарушениях: подготовке терактов в нарушение пятой статьи закона о терроризме 2006 года…, распространении террористических публикаций в нарушение второй статьи закона о терроризме", - говорится в сообщении Столичной полиции Лондона.

По данным британских властей, в период между 19 августа и 10 октября 2019 года Шейх в рамках подготовки к осуществлению терактов вступила в контакт с человеком, который, как она считала, может изготовить взрывные устройства, изучила методы и разработала план теракта, приехала в одну из лондонских гостиниц и отметила ее пригодность в качестве места теракта, посетила собор святого Павла с намерением потом разместить там второе взрывное устройство, встретилась с человеком, принесшим ей две сумки, в которых, как она считала, находятся устройства.

Кроме того, Шейх, отмечает Скотланд-Ярд, выучила слова клятвы для вступления в ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран).

Публикации экстремистского содержания, по данным прокуратуры, Шейх распространяла через Telegram и другие соцсети.