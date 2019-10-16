В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На берегу реки в Хабаровском крае медведь загнал двух мужчин, ловивших рыбу, на дерево. Ролик, снятый одним из рыбаков, опубликовал телеканал "Россия 24".
На кадрах видно, как медведь грызет надувные лодки и подходит к деревьям, на которых сидят мужчины. Они пытаются отпугнуть зверя громкими криками, но он не обращает на них внимания.
С наступлением осени медведи стали чаще выходить в населенные пункты. Увеличилось и количество нападений на людей. Минприроды призвало россиян ограничить походы в лес. Спасатели посоветовали идти в чащу только с обученными собаками и не рыбачить там, где ловят рыбу медведи.