В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

На кадрах видно, как медведь грызет надувные лодки и подходит к деревьям, на которых сидят мужчины. Они пытаются отпугнуть зверя громкими криками, но он не обращает на них внимания.

С наступлением осени медведи стали чаще выходить в населенные пункты. Увеличилось и количество нападений на людей. Минприроды призвало россиян ограничить походы в лес. Спасатели посоветовали идти в чащу только с обученными собаками и не рыбачить там, где ловят рыбу медведи.