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РИА Новости

В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

21:01 16.10.2019
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На берегу реки в Хабаровском крае медведь загнал двух мужчин, ловивших рыбу, на дерево. Ролик, снятый одним из рыбаков, опубликовал телеканал "Россия 24".
На кадрах видно, как медведь грызет надувные лодки и подходит к деревьям, на которых сидят мужчины. Они пытаются отпугнуть зверя громкими криками, но он не обращает на них внимания.
С наступлением осени медведи стали чаще выходить в населенные пункты. Увеличилось и количество нападений на людей. Минприроды призвало россиян ограничить походы в лес. Спасатели посоветовали идти в чащу только с обученными собаками и не рыбачить там, где ловят рыбу медведи.
Бурый медведь
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РоссияХабаровский крайОбществоПроисшествия
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