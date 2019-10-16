В "Яндексе" предупредили о последствиях закона о значимых сайтах

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в случае принятия законопроекта о значимых информресурсах приведут к тому, что "Яндекс" перестанет развивать экспериментальные сервисы. Ее слова приводит РБК.
Как отметила Бунина, компания может потерять большое количество ключевых сотрудников, которые уедут за границу.
"Из этого следует, что новые классные сервисы, над которыми мы сейчас работаем, развиваться не будут. А дальше компания превратится в угрюмый унылый поисковик, в котором можно что-то найти и все. "Яндекс — найдется что-нибудь".
В июле в Госдуму внесли законопроект о значимых для информационной инфраструктуры ресурсах. Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, при этом доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа отметил, что законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, ориентированные на российский рынок, в том числе "Яндекс" и Mail.ru Group.
Законопроект подвергся критике со стороны правительства и IT-отрасли.
Комитет Госдумы по информполитике будет собирать отзывы на него до 20 октября.