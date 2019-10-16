В "Яндексе" предупредили о последствиях закона о значимых сайтах

"Из этого следует, что новые классные сервисы, над которыми мы сейчас работаем, развиваться не будут. А дальше компания превратится в угрюмый унылый поисковик, в котором можно что-то найти и все. "Яндекс — найдется что-нибудь".

В июле в Госдуму внесли законопроект о значимых для информационной инфраструктуры ресурсах. Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, при этом доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа отметил, что законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, ориентированные на российский рынок, в том числе "Яндекс" и Mail.ru Group.