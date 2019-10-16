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РИА Новости

В "Яндексе" предупредили о последствиях закона о значимых сайтах

21:00 16.10.2019 (обновлено: 04:41 17.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в случае принятия законопроекта о значимых информресурсах приведут к тому, что "Яндекс" перестанет развивать экспериментальные сервисы. Ее слова приводит РБК.
Как отметила Бунина, компания может потерять большое количество ключевых сотрудников, которые уедут за границу.
"Из этого следует, что новые классные сервисы, над которыми мы сейчас работаем, развиваться не будут. А дальше компания превратится в угрюмый унылый поисковик, в котором можно что-то найти и все. "Яндекс — найдется что-нибудь".
Елена Бунина
В июле в Госдуму внесли законопроект о значимых для информационной инфраструктуры ресурсах. Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, при этом доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа отметил, что законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, ориентированные на российский рынок, в том числе "Яндекс" и Mail.ru Group.
Законопроект подвергся критике со стороны правительства и IT-отрасли.
Комитет Госдумы по информполитике будет собирать отзывы на него до 20 октября.
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10 октября, 19:23РИА Новости
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
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ЯндексРоссияОбщество
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zzelip999
103000083
Одна из немногих удачно работающих компаний. Не просящая денег из бюджета. Торгуется на международной бирже. И зачем ей делать обрезание?
16 октября, 21:36
Oleg Oleg
86531050
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