Макрон надеется, что соглашение по Brexit будет найдено в ближайшие часы

"Мы надеемся и желаем подписать соглашение, которое будет найдено, я надеюсь, в ближайшие часы. Во всяком случае отголоски, которые есть сегодня, позитивны", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Тулузе.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье проинформировал в среду утром коллегию еврокомиссаров о том, как проходят дискуссии по Brexit, которые призваны решить вопрос ирландской границы после отделения королевства от ЕС. На 17 и 18 октября запланирован саммит глав государств Евросоюза, где будет рассматриваться вопрос выхода Великобритании, назначенного пока на 31 октября. При этом в ЕС рассматривают несколько вариантов развития событий – достижение договоренности и организованный Brexit, жесткий Brexit без такой договоренности или перенос даты выхода страны из союза.