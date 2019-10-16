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РИА Новости

Макрон надеется, что соглашение по Brexit будет найдено в ближайшие часы

20:57 16.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что в ближайшее часы будет найдено удастся достичь соглашения по Brexit.
"Мы надеемся и желаем подписать соглашение, которое будет найдено, я надеюсь, в ближайшие часы. Во всяком случае отголоски, которые есть сегодня, позитивны", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Тулузе.
Трансляцию пресс-конференции велась на странице в Facebook Елисейского дворца.
Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье проинформировал в среду утром коллегию еврокомиссаров о том, как проходят дискуссии по Brexit, которые призваны решить вопрос ирландской границы после отделения королевства от ЕС. На 17 и 18 октября запланирован саммит глав государств Евросоюза, где будет рассматриваться вопрос выхода Великобритании, назначенного пока на 31 октября. При этом в ЕС рассматривают несколько вариантов развития событий – достижение договоренности и организованный Brexit, жесткий Brexit без такой договоренности или перенос даты выхода страны из союза.
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