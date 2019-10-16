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РИА Новости
Война в Сирии

СБ ООН беспокоит перспектива распространения боевиков из-за операции Турции

20:56 16.10.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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ООН, 16 окт – РИА Новости. СБ ООН выразил обеспокоенность в связи с возможным высвобождением террористов в ходе военной операции Турции на севере Сирии, заявил журналистам по итогам обсуждения в Совбезе председатель СБ, постпред ЮАР при ООН Джерри Мэтьюс Матджила.
"Совет Безопасности выразил глубокую обеспокоенность в связи с рисками распространения лиц, причастных к группировкам, признанным ООН в качестве террористических, в том числе ИГ* (запрещена в РФ), а также в связи с риском дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации", - сказал Матджила.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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