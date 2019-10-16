СБ ООН беспокоит перспектива распространения боевиков из-за операции Турции

ООН, 16 окт – РИА Новости. СБ ООН выразил обеспокоенность в связи с возможным высвобождением террористов в ходе военной операции Турции на севере Сирии, заявил журналистам по итогам обсуждения в Совбезе председатель СБ, постпред ЮАР при ООН Джерри Мэтьюс Матджила.

"Совет Безопасности выразил глубокую обеспокоенность в связи с рисками распространения лиц, причастных к группировкам, признанным ООН в качестве террористических, в том числе ИГ* (запрещена в РФ), а также в связи с риском дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации", - сказал Матджила.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.